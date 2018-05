Halsnæs Kommune har tidligere afsat penge til at forskønne Nørregade i Hundested. Nu opfordrer kommunen borgerne til at søge penge til forskønnelsesprojekter. Foto: Niels J. Larsen

Kom med forslag til et skønnere Halsnæs

Formålet med Pæn Kommune-puljen er at støtte lokale initiativer, som kan give et løft i det enkelte lokalsamfund, og dermed bidrage til at styrke stedets identitet og fysiske rammer.

For at dit forslag kan komme i betragtning, er kravet, at tiltaget skal have en varig karakter, ikke må kræve hyppig vedligeholdelse, og at kommunen selv kan udføre arbejdet.