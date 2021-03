Kom hele verden rundt i Hundested

»Kaptajn Christian and his crew byder velkommen ombord til en rejse hele verden rundt«!

Nu er det jo op til de internationale kunstnere uden censur at lave deres værker, men han forestiller sig ,at man kan komme en tur i junglen, dykke med en hval eller måske også nå væk fra jorden i form af en tur til månen.

Tvivl om kunstnere

Med meldingen om, at der åbnes for udendørs kulturinstitutioner med visse restriktioner om Coronatest for besøgende allerede fra 1. marts, er jubilæumsfestivalen i Hundested et skridt nærmere, men allerede før da var Christian Warrer indstillet på, at man kan åbne torsdag 13. maj og få en lang sæson frem til efterårsferien.