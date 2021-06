Kom en tur på vandet lørdag, opfordrer Frederiksværk Sejlklub. Det kan være på Stand Up Board som her.

Kom en tur på vandet

Danmark er som bekendt omgivet af vand, og året rundt lokker mere end 7.000 km kyst små som store vandhunde ud under åben himmel for at bade, sejle, surfe og hygge. Flere og flere danskere under Corona nedlukningen har fået øjnene op for, hvilke muligheder der er ved og på vandet. - Samfundet er nu endelig åbent for mere samvær og derfor inviterer Frederiksværk Sejlklub havnens brugere og alle interesserede gæster til fælles aktiviteter i Åbent Hus-arrangementet: »En tur på vandet«.