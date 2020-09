Kokain-kørsel ved McDonalds

En 24-årig mand fra Frederiksværk blev lørdag aften klokken 22.13 anholdt for at køre bil i påvirket tilstand. Manden blev standset på Hillerødvejen i Frederiksværk ud for McDonalds. Politiets narkometer gav udslag for kokain, hvilket førte til anholdelse for at få taget en blodprøve med henblik på en sigtelse for forholdet.