Kørte uden kørekort

Det hører ikke til sjældenhederne, at politipatruljer standser bilister, som kører rundt uden kørekort.

Det skete igen-igen onsdag eftermiddag, da en 59-årig mandlig bilist fra Ølsted blev standset og kontrolleret på Lille Havelsevej.

Her viste det sig, at han ikke besad retten til at køre bil, og han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, oplyser politiet i døgnrapporten.