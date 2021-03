Kørte rundt i bil med kun tre dæk

Her blev en 20-årig mand fra lokalområdet truffet af en patrulje, og han blev i den forbindelse sigtet for blandt andet kørsel uden førerret samt for at være i besiddelse af en mindre mængde kokain.

Politiet skal nu fastlægge det præcise hændelsesforløb for at finde ud af, hvilke yderligere sigtelser manden eventuelt skal præsenteres for.