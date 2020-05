Kørte bil på kokain

Klokken 20.09 lørdag aften stoppede politiet rutinemæssigt en bil på HIllerødvej i Frederiksværk, og det viste sig at være en god ide.

Den 22-årige mand fra Roskilde, der kørte bilen, blev nemlig testet positiv for at være påvirket af kokain, så han blev sigtet for narkokørsel, oplyser vagtchef Rolff Hoffmann fra Nordsjællands Politi.