To billister burde ikke have sat sig bag rattet - de havde nemlig ikke kørekort

Kørsel uden førerret

Torsdag kl. 15.10 blev en 40-årig mandlig bilist fra Frederiksværk standset og kontrolleret på Jernbanegade. Her viste det sig, at han ikke besad retten til at føre bil, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret.

Samme aften, kl. 20.50 blev en 38-årig mandlig bilist fra Tønder standset og kontrolleret på Kappelhøjvej i Kregme. Også her viste det sig, at han ikke besad retten til at føre bil, og han blev ligeledes sigtet for kørsel uden førerret.