Dan Rylinger fortsætter sin kamp for flere køreprøvetider i Nordsjælland. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Køreprøver fortsat et lotteri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køreprøver fortsat et lotteri

Det er stadig svært at finde ledige køreprøver i Nordsjælland, påpeger lokal kørelærer, som nu skriver til justitsministeren

Halsnæs - 09. december 2020 kl. 14:18 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Kørelærer Dan Rylinger, Hundested, har i længere tid kæmpet en hård kamp for at få nedbragt ventetiderne på køreprøver i Nordsjælland.

I oktober fik han, efter et par måneders ventetid, svar på en henvendelse til Rigspolitiet. Langt størstedelen af politikredsene lever op til et servicemål om højst 14 dages ventetid på køreprøver, fremgik det af svaret.

Og i Nordsjælland forventes det at servicemålet vil kunne overholdes inden udgangen af oktober måned, oplyste Rigspolitiet i den forbindelse til Halsnæs Avis.

Kortvarig forbedring Dan Rylinger har oplevet, at der er blevet udbudt flere prøver i Nordsjælland - men kun i en kort periode:

"Der var mange sagkyndige på arbejde i den tredje uge i november. Jeg, og mange andre, fik ekspederet nogle 'gamle' elever videre. Men intet varer ved, og nu er det fuldstændig, som det hele tiden har været," fortæller Dan Rylinger og fortætter:

"Derfor har jeg nu sendt et brev til vores hårdt prøvede justitsminister."

I brevet fortæller Dan Rylinger, at det i mange år har været som at vinde i lotteriet at finde ledige køreprøver i Nordsjælland - og resten af Sjælland for den sags skyld.

"Det har betydet, at jeg ofte må køre elever, der vil have en prøve hurtigt, derhen hvor den findes. Jeg har været snart sagt over det meste af Danmark med elever. Naturligvis koster det. Men stillet mellem valget mellem intet kørekort og en køreprøve, bliver udfaldet ofte mange kilometers kørsel på motorvejen og en høj regning."

"I disse tider hvor vi taler om miljø er der vel heller ikke meget logik i, at hver enkelt køreelev efter endt uddannelse skal køre flere hundrede kilometer og trille rundt i de forskellige prøvebyer i timevis, for lige at blive lidt dus med lokaliteten inden en prøve, for så at rulle lige så langt hjem igen - med eller uden et kørekort."

"Jeg forstår ikke, hvorfor der er så mange ledige prøver, hvor der ikke er brug for dem. Eller hvorfor de enkelte politikredse ikke samarbejder og hjælper hinanden," skriver Dan Rylinger videre.

"Jeg, og tusindvis af unge og deres forældre, vil blive meget glade, hvis du kan få tid til at kigge på problemet," slutter han brevet til Nick Hækkerup.