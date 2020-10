Asbjørn Kalf Hansen havde fået en tid til køreprøve i Horsens, men har valgt at annullere den. Turen koster mange penge - og en hel dags fravær i gymnasiet. Foto: Dan Rylinger.

Kørelærer sender nødråb: Der er absolut intet sket

Mange nordsjællandske køreelever må fortsat helt til f.eks. Odense eller Horsens for at komme til køreprøve

Halsnæs - 08. oktober 2020 kl. 11:20 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

I juli sendte kørelærer, Dan Rylinger, Hundested, et nødråb (bl.a. via Halsnæs Avis) om at der udbydes alt for få køreprøver på Sjælland. Med det resultat at kørelærere og deres elever må tage land og rige rundt for at få en ledig prøvetid.

Han kritiserede, at hverken Færdselsstyrelsen eller andre har gjort noget som helst for at sikre tilstrækkeligt med køresagkyndige på Sjælland til at afvikle teori- og køreprøver her.

Han foreslog samtidig at løse problemet midlertidigt ved at lade køresagkyndige fra Jylland tage turen til Sjælland for at afholde prøver.

Intet sket Dan Rylinger sendte sit nødråb ikke bare til Halsnæs Avis, men også til flere andre medier samt Færdselsstyrelsen, Rigspolitiet og Folketingets Transportudvalg.

"Jeg har fået nul respons!" konstaterer han og fortsætter:

"Og der er absolut intet sket, situation er mindst lige så slem, som da jeg skrev i juli. Der er slet ikke nok køreprøver i hovedstadsregionen."

"I Jylland aflyses flere hundrede prøver om ugen, fordi der ikke er elever til dem. Der er masser af ledige køreprøver, men ingen tænker åbenbart hvor let det ville være at flytte en busfuld sagkyndige i en periode til Sjælland, hvor de kunne gøre nytte for Statens og dermed vores alle sammens penge," siger kørelærer Dan Rylinger.

Til Odense og Horsens "På grund af politiets manglende koordineringsevne, må vi køre landet rundt for at få vores elever igennem hurtigt. Vi må møde op til prøver, hvor de findes. Eleverne vil næsten altid hellere til prøve et andet sted end vente i månedsvis på en prøve i Nordsjælland."

Dan Rylinger har 14 elever på sin aktuelle køreprøveliste. Kun tre af disse, Asger, Caroline og Maja, har været så heldige at få tid til køreprøve i Nordsjælland.

Lærke, Signe, Nickie og Tobias må til Vordingborg, Agnes, Lucas og Patrick skal til Odense, mens Asbjørn og Benjamin må tage turen helt til Horsens for at få det eftertragtede kørekort.

Har travlt på Fyn Når der ikke er ledige køreprøvetider på Sjælland, så falder valget ofte på Fyn i stedet. Det betyder, at de køresagkyndige i Odense og Svendborg har ekstra travlt:

"De har meget travlt på Fyn. De køresagkyndige arbejder hårdt med masser af overtid. De gør virkelig hvad de kan for at følge med - det tager jeg hatten af for," understreger Dan Rylinger.

Dropper Horsens Efter nærmere eftertanke har Asbjørn Kalf Hansen netop valgt at annullere sin tid til køreprøve i Horsens:

"Det er et problem for mange unge at betale den ekstra rejse til et prøvested langt væk. For mig ville det koste over 700 kroner. Samtidig koster det fravær i gymnasiet. Det er også frustrerende at skulle køre i en by, man slet ikke kender," siger Asbjørn, som altså nu har valgt Horsens fra for at vente på en køreprøvetid tættere på.