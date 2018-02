Se billedserie Borgmester Steffen Jensen og Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, underskrev aftale om at Halsnæs Kommune genindtræder som klimakommune. Foto: unknown

Køer skal hjælpe kommunen

Halsnæs - 08. februar 2018 kl. 12:03 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige nu er her hård jord og iskold vind og frost over bakkerne ned mod fjorden i den såkaldte Kappelhøjkilen i Frederiksværk. Den står overfor at skulle omlægges fra landbrugsjord til græsningslandskab og skal dermed ikke i samme omfang bearbejdes og gødes. Omlægningen er med til at give en klimagevinst - og gode bøffer.

Borgmester Steffen Jensen (S) underskrev onsdag en aftale med præsident for Danmarks naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen. Heri forpligter Halsnæs sig til nedbringe kommunens C02-udledning. Og det glæder Henrik Rødgaard fra Kappelhøj Kogræsserlaug, der ser frem til gode timer med bedre klima, kreaturer - og røde bøffer på tallerkenen.

- Det bliver på den måde, at en dyreholder sætter kreaturerne ud - og vi som kogræsserlaug skal føre tilsyn. Det vil sige tælle dem, og se om der er vand og strøm. Det kræver ikke den store dyrepassereksamen.

Halsnæs Kommune er med på aftalen, og markerne syd for Bjørnebakkevej er allerede blevet indhegnet efter alle kunstens regler og forsynet med elektrisk hegn.

Det er en win-win for alle parter. Kommunen får afgræsset arealet på en klimaforsvarlig måde, kogræssetlauget får oplevelser og kød - og dyrene får muligheden for at boltre sig med den smukkeste udsigt.

Henrik Rødgaard bor lige ud til markerne og har fulgt markerne i mange år. Først mens de lå brak og i de senere år, hvor de har været tilplantet med blandt andet raps.

- Da det lå brak, var her en fantastisk vegetation og et rigt dyreliv, fortæller Henrik Rødgaard, som ser frem til at dette gentager sig - nu også med dyr, som han selv har et ansvar for.

Henrik Rødgaard er medlem af initiativgruppen til kogræsserlauget. Der holdes stiftende generalforsamling for Kappelhøj Kogræsserlaug den 28. februar.

Borgmesterbil

Også borgmester Steffen Jensen glædede sig over, at markerne forhåbentlig snart vil summe af bier og sommerfugle og give lejlighed til nogle smukke gåture for alle borgere.

- Vi genindtræder som klimakommune - og for os er det ikke varm luft, sagde Steffen Jensen også.

- Vi har allerede gang i en række initiativer.

Initiativer omfatter blandt andet at udskifte den nuværende vejbelysning, som er belastende for miljøet, til LED-pærer og at få reduceret CO2 indenfor kommunens forbrug og transport.

- Jeg har også selv netop købt en hybridbil, afslørede borgmesteren.

- Vi kan jo ikke bede andre om at tænke grønt, hvis ikke vi selv vil gå forrest.

Præsteret

Halsnæs Kommune har tidligere været klimakommune, nemlig fra 2008 til 2016. Da meldte kommunen sig ud, fordi det daværende byråd fandt ordningen for bureaukratisk.

Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, roste dog Halsnæs Kommune for sin tidligere indsats og så frem til mere godt for miljøet.

- I har allerede præsteret rigtig godt som klimakommune, sagde DN-præsidenten og understregede, at initiativer til gavn for miljøet også kan være til gavn for kommunens økonomi.

Udover de nævnte initiativer vil Halsnæs Kommune reducere CO2-udledningen fra kommunens bygninger og øvrigt materiel med to procent om året indtil 2025. Det skal blandt andet ske ved udpege energiambassadører på de kommunale matrikler, ansætte en klima- og miljømedarbejder, igangsætte en energisparekampagne, samt en række energibesparende tiltag over de næste tre år i de kommunale bygninger. Kommunen undersøger også muligheden for at køre i el- eller hybridbiler samt at etablere samkørselsordninger.

Halsnæs Kommune har allerede investeret i solcelleanlæg på 19 kommunale ejendomme, 21 solvarmeanlæg, tre jordvarmeanlæg og luft-luft-varmepumper i flere bygninger.

Klima plus kommune

Formand for udvalget for Miljø og Plan, Anja Rosengreen (SF), var også med ved underskrivelsen. Hun glædede sig over genindtrædelsen, men vil også meget gerne, at Halsnæs tager skridtet videre og bliver en klimakommune plus. I en sådan er der seks pejlemærker - og det stiller endnu højere forventninger og krav til, hvad kommunen skal gøre i forhold til miljø.

- At blive klimakommune igen er en vigtig markering og den rigtige vej. Men jeg vil arbejde for, at vi kommer endnu længere, lød det fra Anja Rosengreen.