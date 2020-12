Det var ganske uventet, da Hundested Havn og Halsnæs Kommune i sommer indgik en aftale om tilbagekøb af Nordmolen. Efter måneders forhandlinger skal politikerne - inklusiv Torben Hedelund(S) (billedet) - nu behandle købsaftalen i byrådet på et lukket punkt. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Købsaftale for Nordmolen er klar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Købsaftale for Nordmolen er klar

Halsnæs - 12. december 2020 kl. 12:15 Af Niels Jørgen Larsen og Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Årets sidste byrådsmøde i Halsnæs torsdag 17. december holdes virtuelt på Skype. Det er besluttet i forbindelse med onsdagens Økonomiudvalgsmøde. Der arbejdes på en løsning, så det bliver muligt for borgerne at lytte med på mødet, dog bliver der ikke mulighed for at lytte med på den sag, som måske vil have størst interesse.

Et punkt på den lukkede dagsorden er nemlig Halsnæs Kommunes tilbagekøb af Nordmolen fra Hundested Havn. Siden har der været forhandlet mellem parterne.

Efter hvad Frederiksborg Amts Avis erfarer har det været ganske besværlige og langvarige forhandlinger. Nu er en aftale klar til at blive præsenteret for politikerne. Men i første omgang kun som lukket punkt. Forud for byrådsmødet vil Nordmole-sagen blive behandlet på ekstraordinære møder i først Miljø og Plan kl.15.00 og efterfølgende i Økonomiudvalget fra kl.16.30, så der er flere som får en del timer foran computeren på torsdag.

Det er første gang siden august, hvor der meget overraskende blev indgået en foreløbig aftale mellem Halsnæs Kommune og Hundested Havn om tilbagekøb af Nordmolen, at aftalen nævnes.

Indtil nu har hverken en prissum eller størrelsen på den handlede grund været oplyst, men Frederiksborg Amts Avis erfarer, at kommunen betaler væsentlig mere, end havnen gjorde i 2015, da de købte kommunens halvdel af Nordmolen for 2,5 million kroner.

Det ventes også at føre til kritik, og det er en grund til at politikerne gerne vil have den sag lukket nu - med tilpas afstand til kommunalvalget i november næste år.

Nordmolesagen har gennem flere år optaget sindene med bl.a. et stort antal prostestunderskrifter mod havnens planer.

Alligevel var Hundested Havn i august tættere end nogensinde før på at realisere deres mangeårige planer om at bygge boliger på det område, som i årevis har været kendetegnet af en stor grøn hal og en ramponeret parkeringsplads.

Et stort politisk flertal bakkede før sommerferien planen op, men få måneder senere var på der ingen sure miner at spore, selvom det store projekt blev opgivet kort inden borgermøder og nye lokalplaner skulle bane vejen for boligbyggeriet. Boliger kan med tiden blive aktuelle andre steder på havnen, men lige nu åbner aftalen for, at et arktisk center kan placeres på Nordmolen.