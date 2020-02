Se billedserie Sten Dalgaard studerer listen over de seniorer, som indtil videre har skrevet sig op til en bolig i Boverian. Selv står han som nummer to og har været i kø siden tidligt mandag morgen. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo Foto: unknown

Kø siden mandag: Seniorer vil have fingrene i eftertragtede ældreboliger

Halsnæs - 27. februar 2020 kl. 17:42 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I bestræbelserne på at få fingrene i en af de eftertragtede ældreboliger i det kommende Bovieran-byggeri i Frederiksværk har flere seniorer siden i mandags ligget i kø i Lokalbolig Halsnæs' lokale i butikscentret I Noord, selv om boligerne først bliver sat til salg søndag formiddag.

Det lille rum er torsdag formiddag fyldt med mindst 25 folk i camping- og liggestole. De sidder pakket ind i tæpper og soveposer, fordybet i snak, ugeblade, aviser og computere. I lokalets midte står et sort bord med en liste af navne. Et af de øverste navne er Sten Dalgaards. Han er sammen med sin kone taget fra Asnæs i Odsherred for at sikre sig en lejlighed i Bovieran-byggeriet og har holdt en plads i køen siden klokken 06.00 mandag morgen.

- Vi er kommet i en alder, hvor det er nu, hvis vi skal flytte, og vi er faldet for Bovieran-projektet. Med Riviera hele året, vinterhave og en central beliggenhed, hvor man er tæt på alt. Særligt det sidste adskiller det fra andre Bovieran-projekter, siger Sten Dalgaard.

Maner til besindighed Den tidligere kø er dog ikke med ejendomsmægleren Lars Berns gode vilje. Han kalder den »100 procent selvbestaltet«, for både Bovieran og Lokalbolig Halsnæs har opfordret til, at borgerne ikke startede for tidligt med at lægge i kø.

- Vi har gjort en del ud af at mane til besindighed, blandt andet på de to informationsmøder i Gjethuset, hvor der var omkring 600 mennesker. Sælger har tidligere oplevet, at folk lagde sig tidligt i kø, og det opfordrede vi folk til at lod være med. Derfor kommer det bag på os, at folk kom så tidligt, og at der allerede sidder så mange, siger Lars Bern, ejendomsmægler og indehaver af Lokalbolig Halsnæs.

Bovieran er oprindeligt et svensk koncept, som nu er kommet til Danmark. I Ishøj, Frederikssund og Hedehusene er boligerne allerede solgt, og i Solrød, Helsingør og Frederiksværk er nye byggerier på vej. Konceptet består af en hestesko med seniorboliger i tre etager. I hesteskoens centrum troner en 1.500 kvadratmeter stor vinterhave - projektets hjerte - med træer, palmer og 1.800 forskellige planter. Klimaet er som ved Rivieraen og beboerne kan nyde haven året rundt - enten nede i selve vinterhaven eller fra deres egen altan.

I Frederiksværk skal byggeriet opføres på en del af Rådhusparken bag Frederiksværk Børnehus. Eneste krav for at få fingrene i en af de 55 lejligheder på mellem 77 og 98 kvadratmeter er, at man er fyldt 55 år.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.