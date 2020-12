Jens Heding og Charlotte Emanuelsen ser nedlukningen som en professionel udfordring og kaster sig over take-away i spisehuset Knud. Foto: MEW

Knud vil ikke tude over nedlukning: Vi ser det som en professionel udfordring

Halsnæs - 08. december 2020 kl. 04:54 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Et hårdt år for restaurationsbranchen blev gjort endnu værre, da statsminister Mette Frederiksen(S) mandag kunne bebude, at serveringssteder og restauranter skal lukke ned som følge af den delvise nedlukning, der omfatter 38 kommuner, her i blandt Halsnæs.

- Jeg har så mange tanker om det lige nu. Det er det eneste, som fylder, siger Jens Heding, da Frederiksborg Amts Avis fanger ham.

I 2019 åbnede han sammen med Charlotte Emanuelsen spisehuset Knud i Hundested Havns gamle fiskeauktion, hvor der blev indrettet restaurant, café, bageri og pejsestue. Det meste af Knuds levetid har derfor været ramt af restriktioner og nedlukning, men der er ikke skyggen af afmagt eller vrede i Jens Hedings stemme.

- Det er jo bare sådan, det er. Det er ærgerligt for vores mange gæster og for os, men vi gider ikke tude over det. Vi står - ligesom mange af vores kolleger - ved de beslutninger, som bliver truffet, og som giver nye vilkår for branchen, fordi det er en samfundsmæssig opgave, som vi er med til at løse, siger han.

Gryden i kog I foråret måtte restaurationer landet over ligesom resten af Danmark lukke ned, og siden har det kun i begrænset omfang og med strikse restriktioner været muligt for serverings- og spisesteder at byde gæsterne indenfor. De erfaringer vil Jens Heding nu trække på.

- Vi læner os op af de erfaringer, vi gjorde os under nedlukningen i foråret. Der følte vi os fint taget i hånden af regeringen og arbejdsmarkedets parter, og de gav os muligheder, som var fine og som gjorde, at vi kom fint igennem den periode, siger han.

Konkret ser han to muligheder for Knuds. Enten at lukke helt ned og gå hjem, eller at fortsætte med at lave mad ved at ændre på spisehusets koncept. Og han er ikke i tvivl om, hvad han vælger.

- Charlotte og jeg ser det her som en professionel udfordring, hvor vi med lavere bemanding vil holde gryden i kog - bogstavelig talt. Vi vil vildt gerne omsætte vores mad til prisvenlige og kvalitetsstærke take away-formater, så vi kan bringe restaurationsoplevelsen ud på middagsbordet i folks hjem og køkkener, siger Jens Heding.

Ingen stor julesæson December er for mange lig med julefrokoster og restaurantbesøg, men ifølge indehaveren af Knud betyder restriktionerne lige op til jul ikke, at restauranten pludselig går glip af en stor julesæson. Det løb var nemlig allerede kørt.

- Forsamlingsforbuddet på 10 mennesker har været gældende længe og har haft den klare effekt, at vi ikke regnede med store julekomsammener. På den måde har vi allerede indrettet os til en uvis tid, hvor vi ikke vidste hvilken form for restaurationsdrift, vi kunne udleve. Nu er der fuldstændig lukket, og så vil vi på anden vis forsøge at skabe aktivitet frem til 3. januar, hvor vi vil videre mere, siger Jens Heding.

