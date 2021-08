Se billedserie Også i 2020 havde Liseleje Havn AMBA infomøde om havneplanerne i Liseleje. Arkivfoto.

Knap halvvejs med støtteunderskrifter for havn

Lørdag 7. august holdes infomøde på Torvet i Liseleje om havneplanerne i Liseleje

Halsnæs - 04. august 2021 kl. 10:15 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Halsnæs Byråd besluttede i 2018 at standse al videre arbejde med planer om en havn i Liseleje.

Men folkene i Liseleje Havn AMBA har ikke opgivet drømmen om en havn i Liseleje. De mener byrådets beslutning, om at skrotte havneplanerne, er taget på et forkert grundlag.

Siden maj har de forsøgt at samle støtte til et "borgerdrevet forslag" om, at Halsnæs Byråd skal genoptage drøftelsen om etablering af Liseleje Havn.

Det kræver 750 støtteunderskrifter fra stemmeberettigede borgere i Halsnæs Kommune.

Sætter slutspurten ind På kommunens hjemmeside har forslaget har fået 279 støtteunderskrifter. Så der er lang vej endnu.

Men havnefolkene har også indsamlet fysiske underskrifter:

"Mit bud er, at vi har samlet 350 underskrifter i alt. Vi er altså næsten halvvejs," fortæller Jens Chr. Olsen, Liseleje Havn AMBA.

"Nu sætter vi slutspurten ind. Vi holder et infomøde på lørdag, hvor jeg regner med vi får en del underskrifter. Og så fortsætter vi med flere aktiviteter i august og september. Jeg har jeg en stor tro på, at vi når de 750 underskrifter, der skal til, for at få arbejdet med Liseleje Havn genoptaget."

"Selvom mange modstander råber højt med usaglige argumenter, så oplever jeg en meget stor opbakning," fastslår Jens Christian Olsen og fortsætter:

"En havn vil skabe et væsentligt økonomisk fundament for udvikling af Liseleje samt tilføre Halsnæs Kommune flere indtægter. Det vil også gælde for de andre havne i Halsnæs, der vil få flere opgaver med vedligehold, samt oplagring af både hen over vinteren."

"En havn vil være til stor glæde for mange andre brugere end sejlerne. Det vil være en attraktiv promenade, en god plads for handicap-badning, for lystfiskere, og ikke mindst for gæstesejlere, der også vil tilføre byen en del ekstra omsætning. Og en havn vil bestemt give en væsentlig større sikkerhed for sejlere på denne del af kysten, hvor der pt. er meget lang afstand mellem havnene," slutter Jens Chr. Olsen.

Infomødet Liseleje Havn AMBA holder informationsmøde på Liseleje Torv på lørdag 7. august kl. 10-12.

Efter velkomst ved Jens Chr. Olsen vil markedsføringschef Jesper Bækgaard, VisitNordsjælland, holde et oplæg, hvorefter der er mulighed for at stille spørgsmål omkring havneplanerne.