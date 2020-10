Knallertkører blev standset

På Hillerødvej nær McDonald's i Frederiksværk blev en 54-årig mandlig knallertfører fra Frederiksværk standset af en patrulje klokken 23.25 torsdag aften. Her blev det vurderet, at han havde kørt bil med en promille over det tilladte, og han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel.