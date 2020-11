Knallert med fart på

Mandag kl. 16.02 blev en 25-årig kvindelig knallertfører fra Frederiksværk standset og kontrolleret på Frederiksværksvej.

Knallerten blev i den forbindelse sat på et rullefelt, således dens maksimale hastighed kunne udmåles, og her viste det sig, at knallerten kunne køre omtrent 72 km/t, hvorfor kvinden blev sigtet for dette.