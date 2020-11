Klub lægger hus til corona-tests

Denne uge er der mulighed for at blive testet for coronavirus uden forudgående tidsbestilling her i kommunen. Det foregår i MLI's klubhus på Tollerupvej 27B i Melby til og med søndag den 22. november - alle dage mellem kl. 10 og 16, melder Halsnæs Kommune.

"Alle kan møde op og blive testet - dog skal du kontakte egen læge, hvis du skal have testet et barn under to år," lyder det.

To gange tidligere har Melbyhallen huset mobilt testcenter nogle dage i træk, men denne gang foregår det i et klubhus i nabolaget.