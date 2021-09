Et sommerhusområde omkring Kregme og Ølsted strand skal kloakeres, mener flertal i byrådet. Spildevandsplanen sendes nu i høring. Foto: Niels J. Larsen

Kloakplan for sommerhuse i høring

Halsnæs - 24. september 2021

En spildevandsplan for de kommende 10 år for Halsnæs Kommune sendes nu i otte ugers høring. Planen omfatter blandt andet kloakering for omkring 2200 husstande i et område ved Roskilde Fjord, som der tidligere har været debat om i byrådet, og som Venstre og Dansk Folkeparti er stærkt imod.

- Venstre har fra første gang sagen blev debatteret i udvalget tilkendegivet, at vi synes, det er en virkelig dårlig ide at kloakere næsten 2.200 hustande langs Roskilde fjord. Kommunens største anlægsarbejde til næsten mere end en kvart milliard. Her er der ikke tale om opførelsen af en ny skole, en skøjtehal, svømmehal, noget som alle kommunens borgere og gæster vil kunne få glæde af. Nej, her er tale om at kloakere næsten 2.200 boliger, primært sommerhuse, over en periode på 5-7 år i et utroligt smukt og kuperet område, sagde Thomas Møller Nielsen (V) på torsdagens byrådsmøde.

Her argumenterede han for, at sagen hviler på teoretiske beregninger om at begrænse udstrømingen af næringssalte til fjorden, og at det ville blive meget dyrt for borgerne.

Formand for Udvalget for Miljø og Plan Anja Rosengreen (SF) fremhævede, at mange af de nuværende nedsivningsanlæg i området ikke levede op til lovgivningen, og mente at forskellen i udgift for borgerne i forhold til kloakering ville være lille. Helle Lunderød (S) fandt der var mange gode grunde til at vælge kloakering.

Da sagen blev behandlet i november i Udvalget for Miljø og Plan, stemte Jannik Haulik Jørgensen (S) sammen med de borgerlige nej til planen, hvorefter den blev bragt i byrådet af udvalgsformand Anja Rosengreen, og flertallet ændrede sig.

På torsdagens møde stemte Jannik Haulik Jørgensen sammen med sin gruppe for at sende spildevandsplanen inklusiv kloakering af sommerhusområdet i høring.

Men han forbeholdt sig ret til at gå imod planen, når den skal endelig vedtages efter høringsperioden.

Walter Christophersen (DF) gav opbakning til synspunkterne fra Thomas Møller Nielsen, men det blev vedtaget at sende spildevandsplanen i høring med stemmerne 13-8.