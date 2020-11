Byrådet skal nu drøfte om kloakering af sommerhusområder ved Roskilde Fjord som her Grævlingehøj skal med i ny spildevandsplan. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Kloakeringssag skal for byrådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kloakeringssag skal for byrådet

Halsnæs - 04. november 2020 kl. 13:41 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Spørgsmålet om et stort sommerhusområde ved Roskilde Fjord med 2200 husstande skal kloakeres som del i den kommende spildevandsplan 2021 bliver nu sendt i byrådet.

Det erfarer Frederiksborg Amts Avis efter onsdagens møde i Udvalget for Miljø og Plan for der ikke var flertal for den del af indstillingen om spildevandsplanen.

Det er særligt Venstre, der har kæmpet imod at områderne Kregme, Grævlingehøj, Ølsted Strandhuse, St. Havelse Strand, Ølsted Nordstrand og Sydstrand skulle kloakeres som led i planen. I første omgang var der flertal i udvalget for kloakering, men sagen blev genbehandlet i denne uge, da det viste sig at den første vedtagelse var baseret på forkerte beregninger om omkostningerne for de berørte borgere.

Thomas Møller Nielsen (V) er meget glad for, at der nu er kommet nye synspunkter frem og sagen skal belyses i byrådet også.

- Miljøgevinsten ved en kloakering er alt for lille. Udledningen af kvælstof til Roskilde fjord fra de 2200 sommerhuse vil teoretisk kun udgøre en eller to procent af den samlede udledning. At bruge over en kvart milliard på det får ikke vores steme, og samtidig har ingen andre kommuner ud til fjorden planer om hvad de vil gøre for at nedbringe udledningen, siger Thomas Møller Nielsen.

Han påpeger samtidig at projektet vil kræve store investeringer af Halsnæs Forsyning og at arbejdet med opgravning vil kome til at stå på i 6-7 og været et stort indgreb mod miljø og landsskab i området.

Mens udvalget var splittet om sommerhusområdet ved Roskilde Fjord er der fulkd enighed om at kloakering omkring Maglemosegrøften i det nordlige Liseleje for ca. 180 ejendomme skal indgå som indsats i en kommende spildevandsplan 2021.