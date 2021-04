Klimakrise: Borgere leverer 117 anbefalinger til minister

I fem måneder har danskere fra hele landet mødtes digitalt med ét fælles mål: At komme med forslag til løsninger på klimakrisen.

Arbejdet har nu resulteret i 117 anbefalinger til politikerne på Christiansborg, og i Hundested ser en af Borgertingets deltagere, Tom Carlsson, frem til at anbefalingerne senere i dag præsenteres af energi- og klimaminister Dan Jørgensen.

Uden at røbe for meget forud for selve afsløringen kl. 12 mener Tom Carlsson at borgerne har fundet frem til nogle gode bud på at løse klimakrisen.

"Jeg synes, vi har arbejdet grundigt med forskellige problemstillinger på en række videomøder, som nogle gange har varet omkring otte timer om dagen i weekenderne, både lørdage og søndage. Det har været vildt spændende, og formatet kan måske bruges i andre sammenhænge, hvor borgere kan samarbejde om løsninger," fortæller den lokale deltager, som blev inviteret af ministeriet via e-boks.

"Jeg sagde straks ja tak til invitationen. Min spidskompetence ligger særligt inden for plastproduktion og -genanvendelse - et emne vi ikke kom så meget ind på i denne omgang, men det kan måske blive et tema, når borgertinget formentlig skal lave en opfølgning til efteråret. Vi bruger dagligt enorme mængder plast, der kan produceres og genanvendes mere miljørigtigt, og det synes jeg er et væsentligt emne," fortæller Tom Carlsson.