Klar til at bygge stenrev

Et stenrevsprojekt til knapt 4 mio. kroner vil de kommende uger tage form ved kysten ud for Knud Rasmussens Hus, og initiativtagerne i Forening Hunderevet regner med at i alt 7.000 tons sten vil være på plads inden nytår og udgøre et såkaldt formidlingsrev.

"De første 4.000 tons sten ankom med skib fra Norge tirsdag, og inden længe kommer den næste skibsladning. Derefter omlastes stenene til et mindre fartøj, som lægger stenene ud ved kysten på ca. fire meters vanddybde," siger formand Frank Eske-Lund, Foreningen Hunderevet, som har endnu større planer om et endnu større rev med flere hundrede meters udstrækning fra kysten ud i Kattegat.

Det mindre formidlingsrev kommer til at bestå af fire sektioner. Ud fra kysten vil ledesten guide svømmere ud til kløften, videre til sadlen flankeret af tre revboldte og sidst til "vulkanen" omgivet af barriererev yderst. Revene vil rejse sig over havbunden fra 4-6 meters dybde og op til to meter under havoverfladen.

"Stenrevene vil vise havets oaser frem med en eksplosion af plante- og dyreliv, så besøgende allerede nu kan begynde at glæde sig til sommerens oplevelser på revet. Vi har rådført os med eksperter for blandt andet at sikre, at revet ikke kommer til at forstyrre det kommende kystsikringsprojekt Nordkystens Fremtid. Måske kan rev af denne type lige frem være med til at sikre kysten, når sten er med til at bryde bølgernes kraft, og vi er især spændte på, om revet vil medføre vækst af ålegræs, der kan holde på sandet og samtidig styrker fiskelivet," fortæller Frank Eske-Lund.

Foreningen var i sensommeren medspiller i den lokale udgave af Danmark Under Overfladen (DUO), og formanden håber, at formidlingsrevet kan indgå i næste års lokale DUO-program med fokus på havmiljøet - medmindre Covid-19 restriktioner sætter en stopper for den slags publikumsaktiviteter, der for Halsnæs' vedkommende trak hundreder af børn og voksne til aktiviteter under overfladen.

Den aktuelle pandemi har øget efterspørgsel på friluftsaktiviteter: "Fortsætter Covid-19 pandemien ind i 2021, vil der være behov for flere aktiviteter ude i naturen, og det ønske kan formidlingsrevet være med til at opfylde. Formidlingsrevet er vores julegave til naturen i havet, det blå friluftsliv og Halsnæs," lyder det fra foreningsformanden.