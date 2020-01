Klar foran skærmen: 50 unge til spilaften i Gjethuset

Se billedserie Udstyret var i orden med farverige tastaturer og store skærme. Foto: unknown

Halsnæs - 24. januar 2020 kl. 18:15 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slæbende på kæmpestore fladskærme, farverige tastaturer, musemåtter så store som et lille bord og med rygsækken fuld af playstationspil, kabler og snacks ankom 50 unge og deres forældre fredag eftermiddag til Gjethuset. Junior-LAN-party, en computerspilsaften havde vakt interesse hos især de 11-13-årige, og måske i virkeligheden også deres forældre.

De voksne kunne i hvert fald se frem til en fredag aften, hvor børnene var trygt og solidt placeret foran hver sin skærm med venner på begge sider, og hvor Gjethuset sørgede for mad, drikke og internetforbindelse.

Fedt at spille med andre

Den eksplosive interesse for spil som Fortnite, der også var tydelig i Gjethuset, har sat blus under debatten om skærmtid og mangel på socialt samvær hos de unge.

Mens de ofte spiller med hinanden, men fra værelset i hver deres hjem, så havde de tydeligvis set frem til nu at spille sammen. Det gjaldt blandt andet for 12-årige Lucas og David og Elias på 11.

- Det er fedt at spille med andre. Og det her er meget hyggeligere end at sidde derhjemme, mente Lucas.

Avisen havde fået lov at afbryde drengene, hvis mødre havde anbefalet dem arrangementet, midt i et spil Fortnite. De mente enstemmigt, at det med syv timers spil, pizza og sodavand nok skulle blive en god aften.

Leder af Gjethuset Ulrik Münster-Swendsen mener også, at de unge måske er bedre end deres rygte, når det gælder computer- og konsolspil.

- Selvom man har en opfattelse af, at det er en lidt asocial ting, der isolerer dem, så viser det her jo, at de gerne vil ud og møde nogle andre ligesindede. Det dækker over et behov for at være social og være sammen med nogle, der laver det samme som dig. I aften bliver der ikke kun spillet, der er også tid til at snakke sammen, sagde han.

Kunst, kultur og ...gaming

Med fredagens LAN-party kaster Gjethuset sig ud i noget nyt. Det er allerede på plads, at de vil gentage arrangementet i april og i maj lægger de hus til en tre gange så stor e-sportsturnering i samarbejde med UKC og DGI.

Men er Gjethuset et sted, der skal rumme sådanne aktiviteter? Det spørgsmål har leder Ulrik Münster-Swendsen fået af nogle, og hans svar er ja.

- Jeg ved godt, det kan splitte kulturhusbranchen lidt, for jeg er stødt på nogle, der ikke synes det hører til her. De mener, det er for langt fra kunst og kultur, til at vi skal have det. Jeg synes, og jeg ser jo, at det er de unges kultur. Jeg synes godt, at vi som hus kan rumme det. At det ikke kun er musik, teater og foredrag, men også den kultur de unge selv har med, vi møder og tager med ind, mener han. - Det vi arbejder med, skåret helt ind til benet, er, at få mennesker til at mødes.

Måske kommer de igen

Samtidig er det også selvklart, at det for Gjethuset er en måde at udbrede kendskabet til stedet til en yngre målgruppe, end der ellers som oftest kigger ind.

- Det er selvfølgelig spændende at møde nogle af de unge, som vi ellers ikke ser i huset særlig ofte, et sted, hvor de er. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi drømmer om, at hvis man kommer her som ung og ser, at der er kunst på væggene, musik eller stand-up, der kunne være interessant, at man så kommer igen, siger Ulrik Münster-Swendsen.