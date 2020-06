10 unge mellem 14 og 16 år deltog onsdag på et privat arrangeret ungemøde. Her gav de unge udtryk for, at de ønsker sig et ungdomshus i byen. Privatfoto

Klar besked fra de unge: Vi ønsker os et ungdomshus

Halsnæs - 11. juni 2020

- Vi ønsker os et sted, hvor folk ikke føler sig generet af os - byens ungdom. Vi ønsker os et ungdomshus.

Så klar er beskeden fra Mathilde Johansen og Sofie Lynggaard. De deltog sammen med otte andre unge mellem 14 og 16 år i et privatarrangeret ungemøde onsdag aften i Hundested.

Her drøftede de den seneste tids uroligheder i havnebyen, hvor en gruppe unge har lavet på Hundested Havn. Havnens modsvar blev at hyre et vagtværn, som siden har bortvist alle unge fra havnens område. Situationen har ført til, at de unge føler sig jaget og uønsket. De ønsker klare regler for, hvad de må og ikke må, og hvor de må være eller ikke være.

- Vi snakkede om, hvad vi unge ønsker, og hvordan at være ung i by, hvor vi ikke må være. Og om hvor frustrerende det er at blive sat i bås med uromagerne, lyder det i et skriv fra de unge, som er sendt til Frederiksborg Amts Avis.

I forvejen har Hundested ungdomsklubben Regnbuen, hvor unge fra 6. klasse til 18 år kan komme gratis. Men de unge har noget andet i tankerne. De mener, at ledige lokaler på Storebjergskolen kunne være idelle til et ungdomshus.

- Vi er ikke sikre på, om der er planer med de lokaler, men vi vil gerne være med til at sætte dem i stand, bruge dem og gøre stedet til vores egen ungdomshus - og måske skaffe møbler og andet, så vi kan holde udgifterne nede. Eventuelt kunne forældre melde sig som frivillige til at »holde os lidt i ørerne« i vorse forhåbentlige nye ungdomshus, lyder det i skrivet.

Ungemødet blev holdt hos Anja Seider. Hun har selv to voksne børn, som er vokset op i byen, og hendes dør har altid stået åben for de unge. Det gør den stadig, og hun inviterede derfor de unge til at få en uformel snak over sodavand og popcorn uden uden presse, politikere og pædagoger, så de unge kunne tale rent ud af posenn. Samtalerne gjorde indtryk på Anja Seider.

- Jeg blev så vred over at læse alle de negative ting om de unge på Facebook. De er jaget vildt, som ikke kan være nogen steder, og det er synd for dem. Det er det, der driver mig. De skal nyde deres ungdom, og mit største ønske er, at de et ungdomshus.

Hun håber, at politikerne vil lytte til budskabet fra de unge.

- Jeg håber, at de lytter og gør noget ved tingene. Det skal de, siger hun.

Tirsdag mødtes politikerne i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud for at drøfte situationen, og torsdag eftermiddag mødes Unge- og Kulturcentrets ledelse med havnefoged Søren Brink. Det kan du læse mere om i Frederiksborg Amts Avis i weekenden.

I mens krydser de unge fingre for, at deres ønsker bliver hørt.

- Vi ønsker os mest af alt bare at få lov til at være et sted - også i weekenderne - uden at skulle tage ud af byen. Og vi ved godt, at det hverken bliver til jul eller sommer, at vi får alle vores ønsker opfyldt, men håbet lever, skriver Mathilde Johansen og Sofie Lynggaard.