Kivioq vender tilbage: "Nu skal skibet sættes i stand"

Knud Rasmussens gamle ekspeditionsskib Kivioq har atter kurs mod Hundested, og denne gang er det på et længere ophold i havnebyen.

"Vi har lånt skibet af de nuværende ejere et års tid med henblik på istandsættelse og fremvisning i Hundested, men på længere sigt er det planen at overtage skibet" fortæller Carsten Legaard, foreningen Kivioqs Venner Hundested.

Skibet har før været på besøg nogle dage ad gangen, men venneforeningen har lagt et arbejdsprogram: "Medlemmerne vil gerne i gang med maling, træværk og tovværk, for Kivioq trænger til en kærlig hånd. Det bliver nok ikke til så mange foreningssejladser denne sommer, da der skal arbejdes på skibet, men det er vigtigt for os at få Kivioq til Hundested, hvor skibet senere kan vises frem i forbindelse med for eksempel fundraising. På den måde kan fremtidige sponsorer opleve skibet på tæt hold," slutter Carsten Legaard, som regner med, at Kivioq er tilbage i Hundested fredag formiddag efter nogle dages sejlads fra Jylland via Odden og Rørvig.

Kivioq blev bygget 1932-33 i Frederikssund, navngivet af polarforsker Knud Rasmussen den 16. juni 1933 og skibet afsejlede kort efter til Grønland på den 7. Thuleekspedition. Senere sank skibet i Nuuk havn, blev bjærget og restaureret. Kivioq har gennem årene haft flere ejere, og for få år siden fik lokale ildsjæle den idé at arbejde for en overtagelse skibet og give det en fast base i Hundested.