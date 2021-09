Se billedserie Bestyrelsen i Kivioqs Venner har besluttet at fortsætte projektet og overtage fuld ejerskab af det tidligere ekspeditionsskib. Foto: njl

Send til din ven. X Artiklen: Kivioq bliver i Hundested Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kivioq bliver i Hundested

Halsnæs - 27. september 2021 kl. 04:12 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

En enig bestyrelse for Kivioqs Venner Hundested haar vedtaget at fortsætte projektet og at overtage fuldt ejerskab af Knud Rasmussens eneste bevarede ekspeditionsskib.

Det betyder på den lange bane, at Kivioq forbliver i Hundested, og at foreningen nu varetager det praktiske arbejde med skibet som et lokalt forankret kulturprojekt på linje og i samarbejde med Knud Rasmussens Hus og et planlagt Arktisk Center. På den korte bane betyder det, at foreningen påtager sig ansvaret for at redde skibet, der er erklæret bevaringsværdigt af Skibsbevaringsfonden,

Det skriver bestyrelsen i en pressemeddelelse. Kivioq blev sejlet til Hundested i juni. Ved ankomsten viste det sig at skibet var i meget dårlig stand.

Her studsede man over at lænsepumpen kørte konstant. Man målte lænsevandet til 150-300 liter i timen - mellem tre og syv tons indtrængende vand i døgnet! Foreningen fik akut hjælp fra Hundested Havn og Meinilds Bådebyggeri til at få skibet på bedding. Frivillige højtrykspulede skroget, så alt blev synligt. Man kunne se flere skader på kalfatring, tjærefuger og maling samt pæleorm og råd flere steder. Det viste sig, at skibet var læk; det er nødtørftigt afhjulpet nu.

»Det hele var en overraskelse. Vi havde kun en beddingsrapport fra juli 2017, og den sagde, at skibet var sundt. Det er skibet desværre ikke.Det er et meget stort arbejde at vedligeholde gamle træskibe, det kræver mange hænder og timer, som måske ikke lige har været til rådighed i en årrække. Vi tror, at ressourcerne er til rådighed i Kivioqs Venner Hundested,« hedder det fra foreningen.

De første tre måneder med skibet i havn i Hundested er således gået med bedding og klargøring, så Kivioq nu er flydende med en tilfredsstillende lænseaktivitet. Foreningen skriver:

»På den baggrund har bestyrelsens beslutning ikke været let. Vi måtte se i øjnene at der forestår en reparation af skrog og dæk, som vi ikke kunne have forudse. Den reparation er kostbar, og vi håber at kunne fordele den over nogle år ud fra en prioriteret plan. Bevaring og restaurering af Kivioq i øvrigt, som forudsat i den hidtil gældende forretningsplan, prioriteres efter de nødvendige reparationer. Forberedelsen af Kivioq som kulturprojekt skal i gang parallelt med reparationsarbejdet. Kulturprojektet er det langsigtede bærende element Skibets tilstand har gjort, at vi har måttet udfordre den oprindelige overtagelsespris.«

Kivioqs Venner Hundested behøver et stærkt engagement fra borgere og erhvervsliv i Hundested samt mange frivillige, som kan hjælpe med at varetage særlige opgaver som fx landsdækkende PR, sponsorships, kulturelle arrangementer, nordiske samarbejdsprojekter, planlægning af reparationer, bevaring og restaurering samt løbende vedligehold af skibet overalt.

- Dette engagement har vi allerede fået mange smukke beviser for, og det har været medvirkende til, at vi traf den beslutning, vi traf. Nu skal vi have langt flere mennesker involveret og engageret. Man kan melde sig ind via hjemmesiden, og her kan man også vælge hvilke frivillige opgaver, man har mod på at være med til at løse, skriver bestyrelsen.