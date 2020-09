Kivioqs Venner Hundested håber at skibet er sejlklar fra Hundested til foråret. Foto: Per Makwarth

Kivioq: Penge og mandskab skal på plads først

Halsnæs - 25. september 2020 kl. 12:45 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Den oprindelige initiativtager til projektet med at få Knud Rasmussens sidste ekspeditionsskib Kivioq til Hundested på permanent basis, Per Makwarth, er bekymret over den beslutning den nuværende bestyrelse for Kivioqs Venner Hundested har taget ved at få skibet til Hundested nu og overtage ansvaret for at holde skibet sejlklart.

Per Makwarth, der sidste år gik af som formand og trådte ud af bestyrelsen, mener ikke at det er den rigtige rækkefølge, da det primære formål for foreningen i første omgang er at skaffe kapital til overtagelse og restaurering af skibet, hvilket endnu ikke er lykkedes. Han har derfor stillet en række spørgsmål til bestyrelsen om baggrunden for beslutningen om at sige ja til at hente Kivioq til Hundested nu og overtage ansvaret for driften, inden en endelig købsaftale er på plads.

Må ikke kuldsejle - Min interesse og mit engagement for dette handler udelukkende om at jeg stadig føler et stort moralsk ansvar overfor alle de gode mennesker jeg personligt har hvervet til foreningen. På deres vegne ønsker jeg at sikre mig at projektet gennemføres på en sikker og økonomiske forsvarlig måde uden risiko for at det kuldsejler, siger Per Makwarth, som ikke ønsker at stå som en der kritiserer bestyrelsen.

Men han gør særligt opmærksom på, at vedligeholdelsen af skibet er rigtig dyr og der er særlige store krav, hvis Kivioq skal sejle med betalende passagerer.

Må vente med svar Frederiksborg Amts Avis har forelagt Per Makwarths bekymring for formanden for Kivioqs Venner Hundested Aksel Bjørke. Han henviser til at Per Makwarth og alle andre kan få svar på spørgsmål i forbindelse med den generalforsamling i foreningen, som man vil indkalde til indenfor de nærmeste måneder - i håb om at den kan afholdes i henhold til gældende Corona-restriktioner, som udsatte den planlagte generalforsamling i foråret.

Bestyrelsen for Kivioqs Venner Hundested meldte for nylig ud i et nyhedsbrev, at man har indgået en ny købsretsaftale med de nuværende ejere af Kivioq, så den nu løber til udgangen af 2021. Samtidig har man aftalt at overtage drift og vedligeholdelse af skibet, mens der arbejdes videre med at sikre grundlaget for en endelig overtagelse. I nyhedsbrevet understregede man kraftigt behovet for praktisk støtte til det kommende arbejde,

Aftale udløb - Den gamle købsaftale udløb 31/12 sidste år. Herefter var der ingenting og ingen muligheder for at søge noget som helst. Vi har derfor foreslået ejerne en ordning, så de stadig ejer skibet, men vi driver og vedligeholder det, og vi kan forhåbentlig til foråret sejle indtægter ind efter søfartsmyndighedernes retningslinjer for at dække omkostningerne, forklarer Aksel Bjørke om baggrunden for bestyrelsens beslutning.

Nu skal bestyrelsen sikre en organisation, så man er klar til at få skibet til Hundested, og før mandskab og penge er på plads, bliver Kivioq hvor det ligger nu i Egernsund ved Flensborg fjord.

Handleplan på vej - Vi skal have etableret en praktisk arbejdende organisation: nogle som kan sejle, træfolk, maskinfolk og nogle hænder og vilje til at arbejde med vedligeholdelsen samtidig med at vi sætter sikkerheden meget højt, siger Aksel Bjørke.

Han drøftede det med bestyrelsen på et møde i går torsdag, og herefter vil der blive udarbejdet en handleplan og indkaldt til generalforsamling indenfor halvanden til to måneder.

Fugle på taget Indtil alle disse detaljer er på plads og man får held med nogle fondsansøgninger er hele projektet, som Aksel Bjørke udtrykker det, stadig »fugle på taget«.

Man har forsøgt hjælp fra Nationalmuseet, men fået et høfligt afslag, da man her i forvejen har store udgifter til tilsvarende skibe. Aksel Bjørne tør ikke komme med et bud på, hvad det vil koste at gøre skibet sejlklart og drifte det fremover, men den købspris som ejerne har opstillet er 750.000 indeksregulerede kroner.

Er det ikke lykkedes at skaffe det fornødne når den ny købsaftale udløber 31. december 2021, må Kivioqs Venner Hundested aflevere skibet og konstatere, at man har gjort hvad man kunne.

Lykkes det at få organisationen og økonomien på plads, så skibet kommer på værft og bliver klargjort, så kan publikum omvendt se frem til sejlture med Kivioq fra Hundested havn til foråret.