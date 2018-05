Borgmester Steffen Jensen med den kinesiske delegation på Hundested havn. Foto: Halsnæs kommune

Kinesisk delegation i Hundested

Halsnæs - 18. maj 2018

Fredag 18. maj fik de to værksteder bag Glasskibene - møbelsnedkeriet Egeværk og glaskunstnerne Backhaus-Brown - fint besøg fra Beijing. Den kinesiske delegation med Beijings viceborgmester Mr. Sui Zhenjiang i spidsen blev vist rundt i de to værksteder, og kunne beundre de meget skandinaviske værker, der laves på den lille nordsjællandske havn.

Det hele var som taget ud af et dansk eventyr, da en større delegation af kinesiske embedsmænd under ledelse af Beijings viceborgmester besøgte Hundested Havn. Solen skinnede fra den smukkeste blå himmel, bølgerne i havnebassinet var yndige, og de udspændte signalflag mellem de to værksteder kæmpede gemytligt om opmærksomheden med Dannebrog.

Den kinesiske delegation er i Danmark i forbindelse med Beijing Design Week, der i år er et samarbejde mellem Beijing og København. Som det eneste sted udenfor København gæster delegationen Halsnæs ud fra et ønske om at opleve et miljø, der er noget helt andet end hovedstaden, og hvor samspillet mellem nyt og gammelt går hånd i hånd.

Som borgmester Steffen Jensens gæster fik delegationen en større rundtur i kommunen - og besøgte i den forbindelse Backhaus-Brown og Egeværk for at se moderne og visionært håndværk med international succes, der samtidig har en solid forankring i traditionen og i det lokalområde, værkstederne befinder sig i. Af særlig interesse var det fælles projekt Glasskibe, der er skandinavisk historiefortælling med solid forankring i områdets vikingefortid og et historisk håndværk.

Med Backhaus-Brown på international glaskunstkonference i Murano i Italien, blev det Mette Bentzen fra Egeværk, der fik æren af at vise den kinesiske delegation rundt i værkstederne, og fik fornøjelsen af at besvare den store mængde spørgsmål fra de kinesiske gæster:

- Det har været en kæmpe fornøjelse at tilbringe en eftermiddag i kinesisk selskab. De var utroligt interesserede i alle detaljer i forhold til vores håndværk og de ting, vi laver, og vi modtog da også en stående invitation til at deltage i Beijing Design Week med Glasskibene. Efter besøg på de to værksteder havde vores gæster suget mange detaljer til sig, og havde virkelig mange spørgsmål om vores tilgang til håndværket. Jeg oplevede en oprigtig værdsættelse af det gode håndværk. På samfundsniveau spurgte de også meget ind til Hundested Havn, og hvordan området har udviklet sig. De har åbenbart mange områder i Kina med mindre byer, der er døet ud, når et dominerende erhverv er forsvundet. Derfor var de oprigtigt interesserede i et sted som Hundested, der jo lidt er en paddehatteby, hvor alle mulige små og store initiativer skyder op ved siden af hinanden, og hvor nyt og gammelt, tradition og innovation går hånd i hånd, siger Mette Bentzen.

Den kinesiske delegation blev sat ind i den større kontekst, da chef for Hundested Havn Søren Brink gav kineserne et indblik i havnens historie og dens udvikling ved en præsentation før besøget på de to værksteder.