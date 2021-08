Udvalgsformand Anja Rosengreen (SF) modtager de mange underskrifer for fredning fra initiativtager Susan Holvøe. I baggrunden set det overdrev, som Svend Petersen har tilsået og nu skal pløje efter at to gange harvning ikke har været tilstrækkelig. Foto: Niels J. Larsen

Kilesagerne: Overdrev skal pløjes

Halsnæs - 19. august 2021 kl. 04:43 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Mens politikerne i Halsnæs til de kommende budgetforhandlinger skal drøfte, om der skal afsættes penge til at starte en fredningssag for den grønne kile mellem Melby og Liseleje, så fortsætter kommunen behandlingen af de mange klagesager i forbindelse med ejendomsmatador og milliardær Svend Petersens ageren i området, hvor han har opkøbt tre gårde.

Blandt sagerne er håndteringen af et naturbeskyttet overdrev og fjernelsen af et naturbeskyttet dige fra 1700-tallet, ligesom kommunen har krævet, at Svend Petersen skal fjerne hegn og buske omkring overdrevet.

Efter at Svend Petersen har pløjet, tilsået og gødet det naturbeskyttede overdrev, er han blevet pålagt af Halsnæs Kommune at overdrevet blev harvet tre gange i løbet af sæsonen for så vidt muligt at genetablere områdets karakter af overdrev.

- Der er gennemført to gange harvning. Området er besigtiget, og vurderingen er, at den gennemførte harvning ikke har givet det ønskede resultat. Det er aftalt med grundejer, at den sidste gang harvning erstattes af pløjning. Dette er den samlede opfølgning på, at området er blevet tilsået, oplyser Lis Vedel, leder af Natur og Miljø i Halsnæs Kommune.

De mange sager omkring Svend Petersen er opstået efter, at naboer til den grønne kile har bemærket hans ageren og indklaget den til kommunen. Naboerne er blandt også utilfredse med de høje vildthegn, der er opsat om markerne. De skæmmer landskabet og forhindrer dyrs frie færden.

I kommunen har man undersøgt reglerne for hegn, og i første omgang har man meddelt Svend Petersen, at hegnet om overdrevet samt buske plantet udenfor hegnet skal fjernes. Dette er endnu ikke sket.

- Grundejer har søgt om dispensation til at beholde både hegn og buske. Kommunen givet afslag på dispensation. Grundejer har påklaget afslag. Kommunen kan først udstede påbud om fjernelse, når klagesagen er afgjort, siger Lis Vedel.

På samme måde har Svend Petersen forsøgt at få udsat afgørelse om, at han skal retablere det dige, der blev fjernet i starten af marts. Lige efter at han af kommunen var blevet orienteret om sagen om overdrevet.

Kommunen har givet afslag på Svend Petersens ansøgning om dispensation til at fjerne diget og sendt sagen til Slots- og Kulturstyrelsen, som er myndighed i forhold til at kræve diger reetableret. Svend Petersen har påklaget afslaget, og Lis Vedel forventer, at styrelsen afventer afgørelsen af klagesag.

I et par andre sager har Svend Petersen nu efterkommet anmodninger fra kommunen.