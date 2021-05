Svend Petersen har bl.a. fjernet et naturbeskyttet dige og indhegnet marker med høje hegn, der normalt bruges om juletræsplantager. DN Halsnæs kæmper for at hele den grønne kile i Melby ikke bliver tilplantet med juletræer, men ser gerne at der går køer på marken. Foto: Niels J. Larsen

Kile-fredning hænger i tynd tråd

Halsnæs - 20. maj 2021 kl. 04:37 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Ønsket fra DN Halsnæs om at få fredet den grønne kile i Melby for at forhindre flere naturødelæggelser fra ejendomsmatador og miliardær Svend Petersen hænger i en tynd tråd. Med mindre Halsnæs Kommune trods de første udtalelser om sagen fra udvalgsformand Anja Rosengreen (SF) alligevel vil starte en fredningssag.

Lokalafdelingen for Danmarks Naturfredningsforening opfordrede i sidste uge Halsnæs Kommune til at indlede en fredningssag, men ifølge Anja Rosengreen tror man ikke på at det er måden at begrænse Svend Petersens ageren i området.

DN Halsnæs har herefter henvendt sig til Danmarks Naturfredningsforening for at få sat en såkaldt »ambulance-fredning« igang. En ambulancefredning er en nu-og-her-indsats, hvor der på grund af akutte trusler imod et område igangsættes en fredningssag. Det vil hovedforeningen imidlertid ikke starte på nuværende tidspunkt. Fredningsleder Birgitte B. Ingrisch skriver således i et svar til DN Halsnæs:

»Ja sikken en sag. DN går ikke ind i en ambulancesag, da vi ikke har ressourcerne til endnu en fredningssag lige nu. Så vidt jeg har forstået har kommunen meddelt ham standsningspåbud, så i første omgang bør man afvente resultatet af den sag. Dernæst mener jeg, at det er en oplagt sag for kommunen, hvis man virkelig ønsker at bevare de ubebyggede grønne kystkiler. Så jeg synes vi lige skal give dem chancen for at forholde sig til jeres opfordring til dem om fredningssag.«

Hun tilføjer, at hvis ikke kommunen går ind i en fredning, er der en teoretisk mulighed for, at hovedbestyrelsen for DN beslutter en fredningssag, men det bliver først til december, hvor de tager stilling til nye fredningssager.

Birgitte B. Ingrisch slutter med at konkludere at Halsnæs Kommune lige nu er den bedste mulighed. Det svar har Frederiksborg Amts Avis forelagt Anja Rosengreen:

- Selvfølgelig tager vi henvendelsen fra DN Halsnæs om fredning alvorligt, og jeg har bedt forvaltningen skitsere hvilke muligheder der er, men jeg er ikke specielt optimistisk til hvad fredning kan gøre. Den forhindrer ikke den adfærd, der er udvist i nogle af de ting vi har set hidtil. Hvis vi skal frede Melby-kilen skal vi have argumenter, der rækker ud over den nuværende situation, siger formanden for Udvalget for Miljø og Plan.

Hun afventer nu tilbagemeldingen fra forvaltningen om en fredning kan være et meningsfuldt håndtag, således at det skal tages op til en politisk vurdering, eller om sagen bliver håndteret så godt den kan nu.

- Den den akutte situation har forvaltningen ret godt fat og reagerer kontant, konstaterer Anja Rosengreen.

Hun finder at det er en fornuftigt diskussion om der skal ske en fredning og forstår ønsket om at sikre kilen mod fremtidig bebyggelse, men at tingene bliver blandet noget sammen nu.

Den ny formand for DN Halsnæs Lenni Gottlieb håber trods meldingen fra hovedforeningen og fra Anja Rosengreen fortsat at der kan startes en fredningssag for den grønne kile i Melby i lighed med at andre kystkiler på Nordkysten og ved Øresundskysten er blevet sikret via fredning.

- Vi taler videre med hovedforeningen og det vil spørge om muligheden for at kommunen kan lave en straks-fredning, der bl.a. forbyder juletræsproduktion og man samtidig kan undgå høje hegn som i Arrenæs-fredningen, siger Lenni Gottlieb til Frederiksborg Amts Avis torsdag.

De såkaldte ambulance-fredninger sættes normalt igang, hvis kommunen ikke ønsker at starte fredningssag. Et eksempel på en gennemført ambulancefredning, som Lenni Gottlieb nævner, er Brorfeldebakken i Holbæk Kommune med observatoriet, der ikke mindst blev kendt via DRs julekalender Julestjerner.