Se billedserie Det kan ikke betale sig at renovere Krudthuset, mener man i Halsnæs Kommune, så derfor må en række foreninger, der benytter huset, flytte. Foto: Niels J. Larsen

Kendt foreningshus skal rives ned

Halsnæs - 10. september 2021 kl. 04:48 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Foreningsbygningen Krudthuset på Krudtværksalléeen i Frederiksværk skal rives ned. Den beslutning er undervejs i det politiske system. Det bekræfter borgmester Steffen Jensen (S) efter at den tidligere formand for Kulturelt Samråd Hans-Jørgen Højvælde i et debatindlæg har udtrykt sin markante kritik af udsigten til at bygningen forsvinder.

- Det vil koste omkring fem millioner kroner, hvis huset skal bevares, men de foreninger der bruger huset bliver informeret og løsninger bliver drøftet, før vi gør noget, siger Steffen Jensen efter at spørgsmålet om nedrivning af bygningen har været på som lukket punkt for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati og nu kommer for byrådet.

»Igennem mere end 10 år har Kulturelt Samråd igen og igen forgæves, gjort kommunens ejendomsadministration opmærksom på defekte tagplader og tagrender. I lige så lang tid har vi efter ethvert regnskyl skullet tørre vand op fra gulvet,« skriver Hans-Jørgen Højvælde i sit debatindlæg, hvor han kalder nedrivningsplanerne for en »forfærdelig meddelelse«

I følge den nuværende formand for Kulturelt Samråd Henrik Olsen er Samrådet og de foreninger, der benytter Krudthuset, i stedet blevet tilbudt plads i Vognporten ved Skjoldborg.

- Vi har været indbudt til møde og set hvordan der er ser ud og er bedt om at komme med idéer til indretningen. Der vil blive flere kvadratmeter, og de foreninger der har skabe i Krudthuset vil også kunne få det i Vognporten, siger Henrik Olsen, der personligt mener at det er det rigtige at rive Krudthuset ned.

I Vognporten skal foreningerne deles med »krolffolket«, som Henrik Olsen kalder dem, og foreningen Halsnæs Kunstmuseum, der gennem nogle år har arbejdet for at finde et sted til en samling af kunstværker med relation til Halsnæs.

Med den løsning vil Halsnæs Kunstmuseum kun kunne råde over en af de to etager i Vognporten.