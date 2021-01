Lions populære kegleturnering er foreløbig udskudt til marts 2022 - men døren står på klem for afvikling af turneringen til efteråret.

Kegleturnering udskudt

"Det er da drønhamrende ærgerligt, og vi er meget kede af det. Vi har holdt kegleturneringen 25 år i træk og det plejer at være en rigtig festlig dag, men på grund af COVID-19 situationen og de restriktioner omkring størrelsen af forsamlinger vil det ikke være muligt for os at gennemføre kegleturneringen", fortæller Gunner Nielsen, sekretær i Lions Frederiksværk.

Kegleturneringen skulle efter planen have været afviklet lørdag den 6. marts i Festsalen, men Lions må desværre aflyse i første omgang:

Det plejer at være et arrangement der virkerlig 'vælter kegler', men i år er Lions traditionsrige kegleturnering indtil videre sat på 'stand-by'.

Måske til efteråret

Udover at være en festlig dag, hvor benhård konkurrence og efterfølgende hygge går hånd i hånd, så er det samtidig et arrangement som skæpper godt i kassen hos Lions:

"Det gør det jo bare ekstra ærgerligt, for selvfølgelig tjener Lions en god skilling på kegleturneringen", siger Gunner Nielsen der i samme moment åbner en dør på klem for at turneringen kan gennemføres senere på året:

"I første omgang er kegleturneringen udskudt til lørdag 5. marts 2022, men jeg vil da ikke udelukke, at vi sætter os sammen og prøver, at åbne op for afvikling af turneringen til efteråret".