Kattens leg med musen

Lad det bare være sagt med det samme - der var klasseforskel over hele linien, da FFK´s tophold i Serie 3 lørdag eftermiddag besejrede bundholdet Kvistgård med hele 9-1.

Som cifrene fortæller, så var der nærmest tale om spil til et mål. Hjemmeholdet Kvistgård blev ganske enkelt spillet ud af egen plæne. Og havde der været bare en anelse mere koncentration, så var sejren såmænd blevet tocifret.

De mange mål blev fordelt på blot fem spillere. Marc Oxenløve var påny brandvarm og scorede to kasser direkte på frispark med venstrepoten. Brødrene Løkkegaard - Rasmus og Carl - scorede to gange hver ligesom Andreas Gaddrup nettede to gange. Christian Konradsen kom dertil på tavlen med en scoring på straffespark.

Hjemmeholdets enlige scoring blev sat ind kort før pausen til 1-3 efter en fæl foræring i FFK´s bagerste rækker.