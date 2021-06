Kat skudt med luftgevær

Nordsjællands Politi modtog fredag klokken 20.19 en anmeldelse fra Ølsted om, at en person havde skudt anmelderens kat med et luftgevær, og at kattens tilstand var kritisk.

Da politiet kom til stedet, fik betjentene kontakt til en 26-årig mand, som ganske rigtigt gik rundt med et luftgevær. Han nægtede dog at have skudt katten forsætligt, men forklarede, at han måske havde ramt katten, uden at han vidste det, med et vådeskud.