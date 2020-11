Karl er ny ambassadør

Karl Nurminen plejer at give den gas med forskellige velgørenhedsaktiviteter i sin butik Loppehjørnet, og det har Kræftens Bekæmpelse Halsnæs netop honoreret med titlen som ambassadør.

"Jeg er meget beæret over den titel, og det forpligter jo til at gøre en ekstra indsats for kræftsagen. Lige som mange andre har jeg haft cancer tæt inde på livet i nærmeste familie og blandt bekendte, så kampen mod kræften er bestemt en sag, jeg gerne støtter," fortæller Karl Nurminen, som i butikken har dedikeret en reol til Kræftens Bekæmpelse med salg af loppesager, og pengene går ubeskåret til kampen mod cancer.

I forbindelse med Lyserød Lørdag bød Loppehjørnet ind med aktiviteter, som udløste et støttebeløb på godt 11.000 kroner.

"Karl støtter altid op," lyder det anerkendende fra Annegrete og Sonja fra Kræftens Bekæmpelse, der i forbindelse med ambassadørudnævnelsen har underskrevet en samarbejdsaftale om opbakning til kræftsagen i kommunen, indsamlinger og medlemshvervning. Blandt tidligere udnævnte ambassadører er byrådsmedlem Annette Westh og avisensmediechef Claus Heerwagen.