En storspillende Karen Fredgaard vandt UCF Challenge i Orlando - et kæmpe boost frem mod Augusta National Women's Amateur der spilles i påskedagene

Karen i topform inden Augusta

Med en samlet score på syv slag under par blev Karen Fredgaard vinder af UCF Challenge i Orlando, der havde deltagelse af 90 spillere.

Karen Fredgaard fra Asserbo Golf Club leverede et gedigent topresultat og nåede det foreløbige højdepunkt i sin karriere på University of Houston, da hun tirsdag spillede sig til sin første sejr indenfor det amerikanske collegesystem.

Men på de sidste ni huller kæmpede hun sig tilbage til par for runden, og det gav sejren med to slag ned til nærmeste forfølger.

Den sidste runde bød på udfordringer med lave temperaturer og kraftig vind, og Karen Fredgaard gik de første ni huller i to slag over banens idealscore.

Karen Fredgaard lagde ud med en runde i 70 slag på Eagle Creek Golf Club. Her var hun fem slag efter den førende spiller. Karen Fredgaard var til gengæld 'on fire' på anden runde, som hun gik bedst af alle, i 67 slag. Derved var landsholdsspilleren fra Asserbo på en delt 1. plads inden finalerunden.

Ikonisk golfbane

Karen Fredgaard flyttede til Texas i efteråret 2019, og i løbet af blot et par måneder fik hun vist sit enorme potentiale med tre top-10 placeringer.

Det var med til at sikre en invitation til Augusta National Women’s Amateur, men så ramte coronaen, som satte en stopper for både collegegolfen og besøget til den ikoniske bane i Georgia. En bane som det kun er få forundt at spille på.

Heldigvis får Karen Fredgaard endnu en chance for at 'drive ud' på den legendariske bane, da invitationen fra 2020 er overført til i år.

Og sejren i Orlando må være det perfekte boost af selvtilliden for Karen Fredgaard frem mod Augusta National Women’s Amateur, der afvikles i dagene 31. marts - 3. april.