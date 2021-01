Karen Fredgaard på legendarisk bane

Asserbo-golferen krydser fingre for, at anden gang bliver lykkens gang

Det skulle have været en af karrierens største prøvelser, at deltage i Augusta National Women's Amateur, i fjor for Asserbo Golf Clubs Karen Fredgaard.

Karen Fredgaard var nemlig inviteret til at deltage i Augusta National Women's Amateur, som er en turnering der tilbydes de 70 bedst placerede kvindelige golfspillere på verdensranglisten for amatører. Og med sin placering som nummer 42 var Karen Fredgaard selvskreven i startfeltet i 2020.

Desværre satte Covid-19 en ærgerlig stopper for den kæmpe mæssige sportslige udfordring.