Det er ikke nyt for Steen Hasselriis at udstikke en retning. Det har han gjort på vandet i 37 år ,og i øjeblikket er det motorbåden her, som fragter borgmesteren på bølgen blå. De sidste fire år har han også rent politisk udstukket kursen i kommunen. Fotos: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kaptajnen forlader MS Halsnæs: Vi satte en ny kurs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kaptajnen forlader MS Halsnæs: Vi satte en ny kurs

Halsnæs - 12. december 2017 kl. 10:25 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Steen Hasselriis er en erfaren sejler. Siden 1980 har borgmesteren begået sig på bølgen blå, på dybt vand og gyngende grund. De sidste knap fire år har den 70-årige Venstre-politiker stået med overblikket fra broen på MS Halsnæs Kommunes 1. sal, men nu er det snart tid til, at kaptajnen går fra borde på det største fartøj, han har styret.

Det bliver ikke, som de gamle skibskrøniker foreskriver, ved at skibet går ned med mand og mus, for Steen Hasselriis er tilfreds med den kurs, han fik udstukket undervejs.

- Det var vigtigt for mig, at der blev udstukket en klar politisk retning, og jeg er stolt over, at vi fik sat en klar kurs, så alle medarbejdere vidste, hvad vi gik efter. Vi kom ind med konkrete og målbare mål og et helt andet tankesæt, og vi lykkedes med at dreje på nogle knapper, siger Steen Hasselriis.

Frederiksborg Amts Avis har sat Steen Hasselriis stævne til en snak om tiden som borgmester. Den karriere startede tirsdag den 19. november for fire år siden, da han efter flere forsøg fik vippet Helge Friis(S) af pinden og blev første Venstre-borgmester siden H.C. Mønsted havde borgmesterkæden i 1996-97 - og den første Venstre-borgmester i Halsnæs Kommunes historie.

Med sig ind på borgmesterkontoret havde Steen Hasselriis en plan for de første 100 dage. Tanker, initiativer og opgaver, som var nedfældet på mobiltelefon før og under valgkampen, og som nu blev ført fra tegnebræt til virkelighed.

- Det vigtigste da jeg tiltrådte var 100 dages-planen. Den dannede retning for arbejdet, og vi (kommunaldirektør Anders Mørk Hansen og Steen Hasselriis, red.) havde et kæmpe Excel-ark med alle punkter, hvor der ned til mindste detaljer var opført, hvor langt vi var nået med hver enkel. Vi tog det ekstremt seriøst, siger Steen Hasselriis.

Borgmesteren havde også en plan liggende for den kommende valgperiode, hvis han blev genvalgt. Et dokument med navnet »Steens liste« skulle fremover udstikke kursen.

- Det var et internt arbejdsdokument, som skulle præsenteres 2. januar for personalet, hvis vi havde vundet valget. Det skulle være retningslinje for det fremtidige arbejde, men nu skal det bruges i partiet, hvor vi kan tage sagerne op i løbet af året, siger Steen Hasselriis.

Det bliver ikke til noget smugkig i borgmesterens computer, men han vil gerne løfte lidt af sløret for lidt af det, han har noteret. Lidt overraskende udgør kultur en betydelig del af listen.

- Jeg har tænkt over at lave en anden form for kulturpolitik, hvor kultur skulle være en vækstdriver. Vi skulle fortsætte med vores vækstdagsorden, men tilføje kultur som en ekstra farve på paletten. For eksempel ved at hente inspiration i Hundesteds åbne værksteder og atelier, som lokker folk inden for, siger Steen Hasselriis og afslører, at bibliotekerne skulle have en mere social rolle og forhåbentlig favne flere borgere.

I Frederiksborg Amts Avis tirsdag kan du læse meget mere om de mål, der blev nået og borgmesterens nye rolle som brobygger og sidemandsoplærer.