Baby Did a Bad Thing er et af de musikalske hovednavne fredag i Frederiksværk. Det danske americana band er helt hjemme i roots/country genrerne. Pressefoto

Kanonfredag vender tilbage med USA-tema

Frederiksværk Handel har smurt et godt lag USA-stemning ud over dette års Kanonfredag, for denne gang skulle et tema afprøves, og det bliver altså med amerikansk flavour, når den store shoppeaften med tilbud og underholdning skydes i gang den 27. august i bymidten.

Festen får igen et brag af en start med Dansk Kanonerselskabs affyring af små kanoner med masser af smæld i ved Torvet, hvor amerikanerbiler fra North Coast Cruisers traditionen tro vises frem og understreger aftenens USA-islæt.

I nabolaget ved Is salonen kan der prøves kræfter med en rodeotyr i kampen om, hvem der kan sidde længst tid i sadlen.

I gården bag Euronics kommer mere end 30 loppestande på et marked arrangeret af Loppehjørnet, Euronics og Skjold Burne, som fra kl. 15 byder på tilbud og smagsprøver.

Kanonfredag er lig med underholdning på gader og pladser: Jazzkollektivet spiller to gange på Valsetorvet fra kl. 15 og bandet rykker kl. 18 op på den store scene på Nordtorvet, hvor Ballon Oles laver show kl. 16.

Den lokale forening All of Dance optræder med deres linedance

kl. 19, og americanabandet Baby Did a Bad Thing er på scenen fra kl. 21

Festen slutter på Slusen med DJ Morten Lucas fra kl. 22.15

"Butikkerne er i festhumør og har fundet mange gode tilbud frem. Så det er bare fem med cowboyhatten og vær med," melder Frederiksværk Handel.