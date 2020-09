Kanalafspærring er sprunget læk

Det er en ommer! Mandag morgen gøres et nyt forsøg på at tørlægge kanalen ved Nordtorvet.

- De nedsatte bags har ikke kunne holde understrømme tilbage, og derved et spærringen brudt, men der er 68 nye bigbags klar, og arbejdet med at tørlægge kanalen genoptages mandag, siger specialkonsulent i Halsnæs Kommune Charlotte Scheel.

Kanalen ved Nordtorvet skal tørlægges før at arbejdet med et anlægge en ny bro i stedet for den brede asfaltvej mellem Nordtorvet og Krudtværksområdet. Og tørlægningen og broarbejdet kommer til at stå på det næste halve år.