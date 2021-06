Kan slippe for grusgrave i 'baghaven'

Hvis det står til miljøudvalget i Region Hovedstaden skal muligheden for grusgrav ved Evetofte samt på et areal ved Amagerhuse droppes i forhold til den kommende råstofplan i regionen.

Arealerne har før været udpeget som interesseområder med mulighed for at grave efter råstoffer som sand og grus, men udvalgsformand Kim Rockhill er klar med en anbefaling: "Evetofte tages ud og den nordlige tredjedel af området ved Amagerhuse droppes, anbefaler vi i udvalget, men det er Regionsrådet som tager den endelige beslutning den 22. juni."

De to nævnte interesseområder har været genstand for stor debat og har udløst indsigelser samt protestunderskrifter, men står miljøudvalgets beslutning ved magt, vil det kun være et areal ved Amtsvejen/Sverkilstrupvejen, der vil være i spil som lokalt interesseområde i råstofplanen de kommende fire år.

"Vi har kun anbefalet de mest træfsikre områder, hvor der er ressourcer at komme efter og så vidt muligt ikke forstyrrer landskabelige og historiske værdier," indskyder Kim Rockhill, Socialdemokratiet.

Udspillet om de to lokale interesseområder med mulighed for grusgravning er blevet kritiseret for at ødelægge bl.a. naturmæssige og historiske værdier.

