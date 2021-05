Kan man glemme svigermor i sommerhuset?

I den forbindelse løfter DanCenter nu sløret for dette års liste over de mest opsigtsvækkende ejendele, som er blevet glemt i bureauets tilknyttede sommerhuse.

Opbevares en måned

For her er svaret et rungende ja. Ifølge DanCenters top ti over mest opsigtsvækkende forglemmelser, så kommer svigermor ind på en fin førsteplads. Heldigvis er der råd for disse forglemmelser:

"Det hænder, at vores gæster ved en forglemmelse efterlader ejendele af større og mindre betydning i sommerhuset. I disse situationer gør vi naturligvis, hvad vi kan, for at den rette ejermand kan få sine ting retur. Vi opbevarer de fleste glemte sager i en måned på lokalkontoret, hvor gæsten således kan afhente det inden for åbningstid. Alternativt eftersender vi også gerne ejendommen til gæstens bopæl", fortæller Kaye Rosengaard, som er drift- og servicechef hos DanCenter.

Om det så er ensbetydende med, at man kan sende svigermor på en måneds ophold på et lokalkontor, eller om hun skal eftersendes, står lidt hen i det uvisse.