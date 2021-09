Se billedserie Præsident for Lions Henrik Olsen foran V3 sammen med Palle Hauchrog Larsen og Jørgen Tved. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Kampvogn-byggere fik pris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kampvogn-byggere fik pris

Halsnæs - 12. september 2021 kl. 09:40 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Initiativtagerne til at bygge en kopi af kampvognen V3 blev lørdag til Krudtværksfestivalen i Frederiksværk hædret med Lions-prisen på 10.000 kr.

Ægteparret Per og Louise Hauchrog Larsen, der er hovedkræfterne bag, kunne ikke være tilstede. I stedet modtog Per Larsens far Palle check-beviset, overrakte af Lions-præsident Henrik Olsen på scenen før Billy Cross gik på for at slutte festivalen.

Jørgen Tved, der selv som barn så V3 køre i Frederiksværks gader i dagene efter befrielsen i 1945, fortalte historien om den oprindelige V3 og om arbejdet med at bygge kopien, som Per og Louise Larsen satte igang for to år siden.

Kampvognen eller panserbilen V3 blev bygget i hemmelighed og rullede ud om morgenen den 5. maj 1945. Den var bygget til transport af fanger for at beskytte dem, men V3 nåede også at komme i ildkamp mod den berygtede Hipo-gruppe, Lorentzen-banden, der havde gemt sig i et sommerhus i Asserbo. En aktion der endte med tre døde Hipofolk og en stribe anholdelser, hvoraf fire bandemedlemmer siden blev dømt og henrettet.

- Hvis der er nogen der fortjener den pris, så er det de folk som har lavet kopien. Det er to og et halvt år siden jeg først hørte om den fantastiske idé og jeg tænkte at de folk er åndsvage! Men Per Larsen og hans kone Louise er nogle helt specielle mennesker, og uden dem var ddet ikke lykkedes at bygge bilen, sagde Jørgen Tved.

Den originale V3 var nogle år udstillet i Frederiksværk efter at Frihedsmuseet i København brændte. Nu står den på Nationalmuseet depot, mens der ikke er fundet en placering til kopien, der midlertidigt har hjemme på Grønnessegaard.

- Jeg håber at vore kære museumsfolk kommer på banen, så vi kan udstille både originalen og kopien i Frederiksværk, sagde Henrik Olsen ved overrækkelsen af prisen.

Det samme ønske gav Jørgen Tved udtryk for.