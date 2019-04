Send til din ven. X Artiklen: Kampagne om Legionella Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kampagne om Legionella

Halsnæs - 09. april 2019 kl. 09:41 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan selv gøre meget for at undgå smitte med legionella. Det er budskabet fra Halsnæs Kommune, som med ny kampagne går aktivt ind i kampen mod bakterien, der blandt andet kan føre til den alvorlige Legionærsyge.

Bakterien legionella er et stigende problem på landsplan. Også i Halsnæs Kommune er borgere blevet syge efter at være blevet smittet med den vandbårne bakterie. Derfor intensiverer kommunen nu kampen mod legionella i en kampagne målrettet, hvor borgerne selv spiller en stor rolle.

For det er hjemme ved vandhanen og bruserslangen, at en vigtig del af kampen foregår. Legionella trives nemlig bedst i stillestående vand, hvor temperaturen er mellem 20 og 45 grader, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på sine vandvaner, hvis man vil undgå smitte.

- Man kan komme rigtig langt med nogle enkle forholdsregler. Det handler for eksempel om at lade vandet blive godt varmt i bruseren, før man finder en behagelig temperatur og stiller sig under vandstrålen. Omvendt skal vandet i vandhanen være godt koldt, før man drikker et glas vand. Og så skal varmtvandsanlægget være indstillet og vedligeholdt, så der ikke står lunkent vand, hvor bakterien kan trives. I mindre doser er legionella-bakterien sjældent farlig. Men under de rette betingelser kan man udvikle den alvorlige sygdom Legionærsyge, siger Martin B. Lindgreen, der er direktør i Halsnæs Kommune.

Kampagnen mod legionella består både af en folder og information på Halsnæs Kommunes hjemmeside, hvor der også er links til mere viden om emnet fra forskellige nationale styrelser. Folderen kan desuden hentes på bibliotekerne og i borgerservice på rådhuset.

Halsnæs Kommune søsatte i sidste uge kampagnen ved et møde for en stor gruppe ejendomsinspektører, som står for drift og vedligeholdelse af vand- og rørsystemer i større ejendomme. Er vandsystemerne ikke optimalt konstrueret og vedligeholdt, kan det nemlig give grobund for legionella.

Desuden vil hjemmeplejen sørge for at dele folderen med gode råd ud til de borgere, som de er i kontakt med. Er man i forvejen sårbar, er der nemlig større risiko for at blive alvorligt syg, hvis man bliver smittet med legionella. Kommunen vil også informere blandt andet idrætsklubber og svømmehallen.

Halsnæs Kommune har følgende Gode råd mod legionella:

o Brug vand med den rette temperatur: Drikkevand bør højst være 20 grader varmt - lad vandet løbe, indtil det føles tilpas koldt. Varmt vand bør mindst være 50 grader ved tappestedet, inden det når blandingsbatteriet. Lad vandet blive godt varmt, inden et bad.

o Husk at tømme bruserslangen for vand efter brug.

o tjek at en varmtvandsbeholder kan varmes op til mindst 60 grader C.

o Vær ekstra opmærksom, hvis man i en periode ikke har brugt vandet. Så kan det være en god idé at skylle systemet godt igennem ved at lade vandet løbe i nogle minutter, inden brug. Hvis varmtvandsanlægget ikke har været anvendt i længere tid er det en god idé at udskifte al vandet i anlægget.

o Læs flere gode råd i folderen »Værd at vide om legionella«, som man finder på www.halsnaes.dk/borger/miljoe/legionella. Her finder du også mere information om emnet.