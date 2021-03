Lea Schønberg (t.h.) har overladt roret til Katrine Rex (t.v.).

Send til din ven. X Artiklen: "Kære Halsnæs. Tak" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

"Kære Halsnæs. Tak"

Halsnæs - 09. marts 2021 kl. 15:38 Af Lea Gry von Cotta-Schønberg, ex-leder af Frivilligcenter Halsnæs Kontakt redaktionen

Tak er kun et fattigt ord - men alligevel så stort. Kære Halsnæs. Efter 8 år som leder af jeres Frivilligcenter er det nu tid - tid til at sige tak.

Ja, jeg skal videre til et nyt sted, hvor tak også betyder hele verden. Men for nu vil jeg gerne sige tak til jer alle. Til alle jer der bor her i Halsnæs, som på den ene eller den anden måde har været med til at vise hinanden, hvad med-menneskelighed er.

At have brug for hinanden

Et frivilligcenter er en organisation - et sted, hvor der planlægges, struktureres, udvikles strategier og retning for arbejde, kommunikeres - alt hvad der hører en professionel organisation til.

Men alt dette er kun til for at skabe god kontakt mellem mennesker, der har brug for hinanden.

Og at have brug for andre er noget, vi alle sammen har. Det er identiteten i et frivilligcenter: at støtte, udvikle og stabilisere det, der i professionelle termer hedder "Frivilligt Socialt Arbejde".

Det er det vi i menneskeord kalder, at mennesker er sammen med hinanden, er opmærksomme på hinanden, holder af hinanden og forstår, at vi har brug for hinanden. Også når livet er svært.

Men det kræver, at vi holder øje med hinanden på den gode måde - for det at have det svært medfører meget ofte et forsøg på at skjule det, et manglende overskud, som gør at man trækker sig fra andre - og alt for mange gange betyder det, at man får det meget værre - og får sværere ved at finde et meningsfuldt liv igen.

Nogle gange opdager vi ikke engang selv, at det er ved at gå galt for os. Det skal vi ikke acceptere sker - hverken hos dem vi kender, eller hos dem vi ikke kender. Og derfor er et frivilligcenter sat i verden i Halsnæs - og i mange andre kommuner. For her melder folk sig til at være opmærksomme på hinanden.

Alle kan rammes af krise

De sidste 8 år har jeg set jer i Halsnæs tage mindst 10.000 forskellige initiativer for at holde fast i det. For at vise hinanden at, I godt gider - at I godt ved, at det at have det svært sker for os alle sammen. At det skal være okay at tale om, at man ikke skal skamme sig, at det at være sammen med andre er livsnødvendigt.

Det har betydet mange, mange frivillige aktiviteter, hvor mennesker mødes, hvor nogen opdager, hvis man ikke kommer - hvor man kan tale med hinanden og opdage nye måder at se livet på.

Eller se hinanden håndtere liv og verden på en måde, som man måske selv kunne bruge til noget.

Og her udviskes forskellen på frivillige og deltagere fuldstændig. Heldigvis.

Mange af os ved, at det nogle gange er et spørgsmål om tilfældigheder, om vi rammes af kriser. Og for de 'ressourcestærke' er det ofte mest overraskende - og nogle gange sværere at komme igennem, fordi man har set sig selv i den 'stærke'" kategori.

Jeg har over årene set mange kategoriseret som 'ressourcesvage' gå igennem livskriser, som 'vi andre' ikke aner, om vi nogensinde ville have overlevet. For de har styrke, indsigt, og erfaring med at livet vælter for en, uanset om det er fysisk eller psykisk.

Vi har alle ressourcer

Jeg vil derfor gerne slå et slag for, at vi er opmærksomme på, at sprog skaber virkelighed. Lad os tale om hinanden på en måde, hvor vi er respektfuldt bevidste om, at ressourcer har vi alle - på mange måder. Og der er så meget at lære af hinanden uanset livssituation - men det kræver at man er sammen.

Frivilligcenteret og alle jer der har fulgt arbejde, aktiviteterne, har for mig været nogle helt unikke år, hvor jeg, og vi, fik lov til hver eneste dag i vores arbejdsliv at skabe rum og ramme for med-menneskeligheden og menneskers samvær.

Jeg har ikke ord for, hvad det har givet mig af refleksioner og glæde. Jeg ved, I holder fast i det - for I kan slet ikke lade være. Corona eller ej.

Hold fast i hinanden - også dem I ikke kender.

Kære Halsnæs. Tak. Tiden hos jer vil altid stå som en helt unik tid i mit liv.

Vi ses, heldigvis. Kærlige hilsner Lea.