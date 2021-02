Se billedserie Bostedet OAS Huset på Hågendrupvej har i dag tre beboere. Efter nygodkendelsen er bostedet klar til at modtage endnu en beboer, som flytter ind pr. 1. marts. Arkivfoto.

Kæmpe lettelse hos forældre: Bosted for autister overlever

Halsnæs - 15. februar 2021 kl. 05:19 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

For godt et år siden (i januar 2020) trak bostedet Zen Huset på Hågendrupvej store overskrifter i BT, efter medarbejdere havde krænket særligt én beboer på groveste vis.

Da BT skrev om sagen, havde bostedet forlængst (pr. 1/9 2019) fået ny leder, som havde foretaget både bortvisninger, politianmeldelser og afskedigelse af personale på baggrund af krænkelserne.

Alligevel valgte Socialtilsynet (27/11) at fratage Zen Huset sin godkendelse - og dermed lukke bostedet.

En beslutning som både personale og forældre til de tre beboere var chokerede over. De gav udtryk for, at bostedet på dette tidspunkt havde rettet op på alle kritisable forhold og nu var yderst velfungerende.

Forældrene til de tre beboere stod frem i Halsnæs Avis og kaldte det "en katastrofe", hvis bostedet skulle lukke.

Socialtilsynet fastholdt dog sin afgørelse - og bostedet klagede over den til Ankestyrelsen.

I slutningen af februar 2020 fik bostedet ny leder, Kim Jørgensen, som sammen med en ny bestyrelse valgte at søge en ny godkendelse i regi af et helt nyt selskab.

Denne godkendelse har Socialtilsynet nu endelig givet bostedet, som nu hedder OAS Huset.

Kæmpe lettelse

"Det er en hel ekstrem lettelse, at vi nu har sikkerhed for at kunne blive boende," siger Christian Holm, som er far til en af beboerne. Han fortsætter:

"Siden oktober 2019, hvor der var renset ud efter de dybt krænkende ting, som foregik, har bostedet været et rigtig godt sted. Hvis bostedet lukkede, ville beboerne blive sat i en umulig situation, for det er meget svært at opdrive en ledig plads på et tilsvarende bosted."

"Det har været voldsomt stressende i en meget lang periode. Vi har været i et limbo siden slutningen af 2019 og til nu, så derfor er det en stor, stor lettelse, at der endelig er kommet en afgørelse om, at bostedet ikke skal lukke."

"Nu kan vi falde til ro igen og komme videre, sammen med bostedet. Det er dejligt," slutter Christian Holm, som bestemt ikke er begejstret for Socialtilsynets håndtering af sagen - men det er heldigvis fortid nu.

En rigtig god dag

"Det var en rigtig god dag, da vi efter et møde med Socialtilsynet i januar endelig fik nygodkendelsen," fortæller bostedets leder Kim Jørgensen og tilføjer:

"Vi fik en meget fin tilsynsrapport. Nu kan vi lægge de gamle stridigheder bag os og se fremad. Vi har mulighed for en ny frisk start og har valgt at skifte navn til OAS Huset."

O-A-S står for Oplevelsen Af Sammenhæng, som er en teori udviklet af den israelsk-amerikanske professor i medicinsk sociologi, Aaron Antonovsky.

OAS Huset er godkendt til fire beboere, og 1. marts vil en ny beboer flytte ind.

"Da det begyndte at sive ud, at vi havde mulighed for en fjerde borger, blev vi straks kontaktet af tre forskellige kommuner. For på trods af det, der skete en gang, har jeg oplevet, at bostedet har et fint ry," understreger Kim Jørgensen.

Med en ekstra beboer, vil OAS Huset få behov for at ansætte 3-4 nye pædagoger.