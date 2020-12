Kæmpe fredningssag: Politikere vil skyde beslutning til næste år

Halsnæs Kommune skal tage stilling til, om de vil være medrejser på et forslag om at frede Arrenæs. Men et flertal ønsker at udskyde beslutningen, så man kan nå at snakke med alle interessenter.

Halsnæs - 02. december 2020 kl. 10:54 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Det bliver ikke i år, at Halsnæs Kommune tager stilling til, om de vil være medstiller på Danmarks Naturfredningsforenings forslag om en omfattende fredning af 789 hektar af halvøen Arrenæs. Onsdag morgen mødtes politikerne i Udvalget for Miljø og Plan, og her var der flertal fra Socialdemokratiet og SF om at udsætte beslutningen. Det er byrådet, der tager den endelig beslutning i sagen, men her vil de to partier også have nok stemmer til at have flertal for en udsættelse.

- Der er en del interessenter, som har kig på Arrenæs, og det er spændende og positivt. Men det betyder også, at vi skal nå at snakke med alle, inden vi tager en stor beslutning, og derfor er der et flertal, som har ønsket at udsætte sagen, siger Anja Rosengreen (SF), udvalgsformand for miljø og plan.

DN ønsker at frede Arrenæs, da halvøen rummer en enestående natur med sjældne og truede plante- og dyrearter. Men på halvøen ligger også den gamle Auderødlejr, som er udset som fysisk base for projektet Sustainia World - et unikt digitalt og fysisk eksperimentarium for en bæredygtig levevis.

Den omfattende fredning vil sætte en stopper for al udvikling i området og betyde, at Sustainia World - som er støttet af både staten og flere fonde - ikke kan blive til noget. Det ønsker Anja Rosengreen ikke, og hun har derfor inviteret præsidenten for DN, Maria Reumert Gjerding, og Erik Rasmussen, adm. direktør og stifter af tænketanken Sustainia, til et fællesmøde.

- De to projekter deler faktisk mange værdier, og mit håb er, at alle vil være med til at løse de udfordringerne, så ingen planer blokerer for andre, siger Anja Rosengreen og fortsætter:

- Både fredningen og Sustainia World er komplekse sager, så det er vigtigt, at vi sikrer en god proces og dialog, inden vi træffer en beslutning.

V og DF i mod Fredningssagen endte med at splitte miljø- og planudvalget, for hverken Venstre eller Dansk Folkeparti stemte for at udskyde beslutningen om, hvorvidt kommunen skal være medstiller af det store fredningsforslag.

- Vi ønsker ikke fredningen, og vi ønsker ikke, at kommunen er medrejser af forslaget, siger Steen Hasselriis(V), som har plads i udvalget.

Han gør det klart, at det eneste, Venstre er enige med DN om, er, at Arrenæs er et smukt sted. Men man behøver ingen fredning for, at det fortsat kan være sådan. Der foregår nemlig allerede rigtig meget arbejde for naturen derude.

- Jeg har personligt arbejdet på at få Arrenæs ind i Nationalparken Kongernes Nordsjælland, og vi har et strålende samarbejde med både Naturstyrelsen og lodsejere om græsningslaug, dyrehold, blomstermarker og stier. Der er rigtig mange kræfter, der arbejder for naturen i forvejen, og med en fredning vil der komme en begrænsning på, hvad man må, siger Steen Hasselriis og fortsætter:

- Vi vil blive låst på hænder og fødder, og det er der ingen grund til.

DN har gjort det klart, at såfremt Halsnæs Kommune ikke ønsker at være medstiller, så vil foreningen stille forslaget alligevel.