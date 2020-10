Ejerne af I Noord drømmer om et stort boligprojekt med op mod 100 lejligheder henover den nuværende parkeringsplads. Illustration: ARCNordic

Kæmpe byggeri på tegnebrættet i centrum: Op mod fire etager og 100 lejligheder

Halsnæs - 29. oktober 2020 kl. 10:44 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Den nuværende tankstation og parkeringsplads ved butikscentret I Noord i Frederiksværk kan i fremtiden blive et kæmpe boligbyggeri med op til fire etager, som skal give plads til parkeringskælder og cirka 100 lejligheder. Det omfattende projekt, der går under navnet »Skovhusene« er på tegnebrættet hos PropCo NC, der er medejer af I Noord.

»Projektets intention er at udvikle det eksisterende parkeringsområde til også at indeholde boliger, at revitalisere området, at skabe mere liv og bedre sammenhæng til bymidten«, lyder det i projektets volumenstudie, som Frederiksborg Amts Avis har set.

Her fremgår det også, at byggeriet er på i alt 8.200 kvadratmeter og når op i 16 meters højde målt fra gadeniveau. Det gør Skovhusene til et større byggeri, end det omdiskuterede boligprojekt på Nordmolen i Hundested.

Bygherrens ide er at etablere et nyt boligområde over det eksisterende parkeringsområde, hvor tankstationen nedlægges. Byggeriet vil nederst være med parkeringsterræn. I højden trapper det op fra 2 boligetager i facaden ved indgangen til Inoord, en tilbagetrukket 3. etage midt i byggeriet og op til 4 boligetager på det højeste sted bagerst mod skoven. Byggeriet vil derfor i et vist omfang skærme for udsynet til skov og bakke fra Nørregade og vestligt beliggende områder.

Af tegningerne fremgår det også, at der skal indgå beplantede trappetårne, taghaver og gårdhaver. Det vil tilgengæld betyde, at der er færre parkeringspladser ved butikscentret. Centrets ejere anslår dog selv, at pladsen sjældent er mere end 50 procent fuld.

Projektet skal behandles politisk den 4. november i Udvalget for Miljø og Plan og skal senere på måneden i byrådet. Kommunens direktion indstiller, at byrådet at igangsætter udarbejdelse af en lokalplan, som tilpasser projektet på en række områder. Blandt andet skal der sikres parkeringspladser til både boligejere og gæster i Nordcentret, trafikafviklingen til og fra Nørregade skal sikres og byggeriets volumen og opbygning skal nedbringes, så udsigten til kystskrænten, der omkrænser byen, sikres.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra bygherren.

