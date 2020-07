Junglescenen fik liv trods Corona

Via ansøgning til den del af den statslige pulje til ekstraordinære sommertiltag for børn, som er tilfaldet Halsnæs Kommune, kunne man afvikle to børnekoncerter på »Junglescenen« i det område ved økosamfundet Dyssekilde, hvor Himmelstormfestivalen er afviklet gennem 10 år. Og det blev et super fint arrangement.

- Det gik over al forventning, der var en hel del glade børn til stede, og det var en fornøjelse at se Himmelstorms legendariske »junglescene« få liv på trods af en aflyst festival. Det var faktisk helt rørende, vi havde jo slet ikke regnet med at der ville være noget som helst i år, så et par eftermiddagskoncerter var et dejligt plaster på såret, siger Maria Smidt, formand for foreningen bag Himmelstormfestivalen.