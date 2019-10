Børnene på julemærkehjemmet Kildemose i Ølsted kan få ekstra hjælp på grund af et nyt initiativ. Det går ud på at sætte julemærker på pakker i netbutikker. Foto: Kasper D. Dønbo

Julemærker på pakker skal give ekstra hjælp

Halsnæs - 25. oktober 2019

Danskernes stigende køb af julegaver på nettet kan nu bruges i den gode sags tjeneste, og det skal være med til at hjælpe børnene på bl.a. julemærkehjemmet Kildemose ved Ølsted. Op til årets julehandel lancerer PostNord nemlig muligheden for, at de traditionsrige julemærker ikke bare kan komme på årets julekort, men også i en særlig udgave kan sættes på de millioner af julepakker, som PostNord leverer frem mod jul.

- Vi er utroligt stolte over, at vi nu gennem 115 år har været med til at støtte julemærkehjemmenes vigtige arbejde for børn i modvind. Vi har ønsket at nytænke det klassiske julemærke, som mange danskere har et forhold til. Derfor går vi nu i luften med en mulighed for at gøre en forskel, ikke bare når julehilsnerne skal sendes, men også når de rekordmange pakker i julen skal ud, siger Stine Sander, chef for eCommerce hos PostNord.

I første omgang er det nye koncept for julemærkerne rettet mod netbutikker, der sender pakker med PostNord. De kan støtte arbejdet på julemærkehjemmene, når de i juleperioden printer deres pakkelabels. Her kan de vælge at sætte Julemærkefondens logo på pakkelablen og dermed tydeligt vise, at virksomheden bidrager til arbejdet med at hjælpe børn, der mistrives. Det koster 50 øre pr. pakke, som netbutikken sender, og alle pengene går ubeskåret til Julemærkefonden.

- Pakkerne i julen fylder mere og mere, så det er fantastisk, at PostNord nu gør det nemt at støtte børn, der har det svært, når danskernes julepakker skal sendes. Det er julemærket i en version 2.0, og vi tror på, at det bliver et stærkt og vigtigt bidrag til at drive vores fem julemærkehjem, siger Søren Ravn Jensen, direktør i Julemærkefonden.

Det første julemærke til breve så dagens lys i 1904, efter at postekspedient Einar Holbøll året inden havde fået den originale ide, at man med frivillig ekstraporto på julens hilsner kunne samle penge ind til syge og sårbare børn. PostNord har samarbejdet med Julemærkefonden lige siden. Årets traditionelle julemærke afsløres på mandag den 28. oktober på Københavns Rådhus af H.K.H. Kronprinsesse Mary.